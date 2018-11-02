«Может, зимняя Олимпиада вернется в Сочи?» Главный человек в мировом хоккее — об НХЛ, Третьяке и ОИ
Интервью Рене Фазеля.
Интервью Рене Фазеля.
Вынесенные матчи в Хельсинки между «Флоридой» и «Виннипега» в рамках NHL Global Series 2018 привлекли немало почетных гостей. Президент ИИХФ Рене Фазель также посетил встречи команд НХЛ. В интервью Sport24 главный человек в мировом хоккее поделился мнением о возможном приезде клубов НХЛ в Россию, ситуации с зимними Олимпийскими играми и кандидатах на пост нового президента ИИХФ.
— Такие матчи — очень полезны для финского хоккея, — считает Фазель. — Не у всех есть деньги слетать в Виннипег, поэтому вынесенные матчи в Европе — просто отличная идея. Это важно, прежде всего, для болельщиков.
— Хотели бы видеть матчи НХЛ в Европе на регулярной основе?
— Но знаете, это ведь дорого. Возможно, эти деньги стоит потратить еще на
— Вы допускаете, что НХЛ может приехать в Россию?
— Почему нет? (Фазель произнес эту фразу
— Слышали, что привести матч НХЛ стоит пять миллионов?
— Я не знаю точных цифр, но
— Гэри Беттмэн сказал сегодня, что не хочет, чтобы игроки НХЛ ехали на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Видите ли в этом проблему?
— Посмотрим. В другом интервью недавно он говорил, что китайский рынок очень интересен для НХЛ. В любом случае, посмотрим.
— Ранее вы говорили, что формат олимпийского хоккейного турнира может быть изменен в будущем. Могу сыграть молодежные команды…
— Это один из вариантов.
Но
все-такиочень важно, чтобы на Олимпиаде играли все сильнейшие. Сейчас существует несколько вариантов: формат Игр в Пхенчхане (без НХЛ), турнир с участием НХЛовцев, молодежные сборные, или мы не участвуем в Олимпиаде.
К тому же я очень озабочен ситуацией с кандидатами на проведение Игр 2026 года. На днях стало известно, что в Калгари городской референдум по вопросу проведения Олимпиады может не состояться
— Именно поэтому вы решили покинуть пост президента ИИХФ?
— Мне сейчас 68 лет, я 26 лет являлся президентом ИИХФ. Нам нужна новая кровь. Конечно, я не уйду совсем и не займусь рыбалкой.
— Будете скучать по хоккею?
—
— Кто будет новым президентом ИИХФ?
— Я не знаю. Уверен, что будет 3−4 кандидата. Президент обязан быть членом Совета ИИХФ, так что будет
— Может ли новым президентом стать Третьяк или
— Тяжело представить, что Владислав станет новым президентом. Думаю, он сам не заинтересован в этом посту. Это сумасшедшая работа. Нет, это лучшая в мире работа, но она требует постоянных разъездов.
Я на это неделе был в Новосибирске, Москве, сейчас в Хельсинки, а в понедельник я буду в Лозанне, затем в Торонто.
— Вы ранее говорили, что канадец Боб Николсон может стать новым президентом.
— Да, но это тоже будет тяжело. Мы
— Но
— Трудно (Фазель снова перешел на русский — примеч. Sport24).
— Все
— Нет. Обычно президентом становится член Совета ИИХФ, а Владу, думаю, эта должность неинтересна. Но вам лучше стоит его спросить об этом.
Дарья Тубольцева