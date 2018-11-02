«Может, зимняя Олимпиада вернется в Сочи?» Главный человек в мировом хоккее — об НХЛ, Третьяке и ОИ

Источник: Sport24

Вынесенные матчи в Хельсинки между «Флоридой» и «Виннипега» в рамках NHL Global Series 2018 привлекли немало почетных гостей. Президент ИИХФ Рене Фазель также посетил встречи команд НХЛ. В интервью Sport24 главный человек в мировом хоккее поделился мнением о возможном приезде клубов НХЛ в Россию, ситуации с зимними Олимпийскими играми и кандидатах на пост нового президента ИИХФ.

— Такие матчи — очень полезны для финского хоккея, — считает Фазель. — Не у всех есть деньги слетать в Виннипег, поэтому вынесенные матчи в Европе — просто отличная идея. Это важно, прежде всего, для болельщиков.

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— Хотели бы видеть матчи НХЛ в Европе на регулярной основе?

— Но знаете, это ведь дорого. Возможно, эти деньги стоит потратить еще на что-то. Но самое важное, чтобы было хорошо болельщикам со всего мира, нужно действовать из их интересов. Думаю, если НХЛ будет приезжать слишком часто, что мы видели в прошлом, то интерес будет не таким большим. Фанаты готовы сходить один раз на игру и заплатить за билет солидную сумму, потом же они предпочтут пойти на матч местной команды. Нам нужно найти баланс. Но если взять встречи в Хельсинки, то тут играет Лайне, это здорово для Финляндии.

— Вы допускаете, что НХЛ может приехать в Россию?

— Почему нет? (Фазель произнес эту фразу по-русски — примеч. Sport24). Проблема в том, что это дорого для НХЛ, получается во время таких матчей домашняя команда теряет деньги, которая могла бы заработать, играя в своем городе. Речь идет о нескольких миллионов долларов. Это надо учитывать. Плюс расходы на перелет, проживание в отеле. Все это дорого.

— Слышали, что привести матч НХЛ стоит пять миллионов?

— Я не знаю точных цифр, но что-то примерно такое. Я знаю, что поездка в Китай обошлась в 5 миллионов долларов.

— Гэри Беттмэн сказал сегодня, что не хочет, чтобы игроки НХЛ ехали на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Видите ли в этом проблему?

— Посмотрим. В другом интервью недавно он говорил, что китайский рынок очень интересен для НХЛ. В любом случае, посмотрим.

— Ранее вы говорили, что формат олимпийского хоккейного турнира может быть изменен в будущем. Могу сыграть молодежные команды…

— Это один из вариантов.

Но все-таки очень важно, чтобы на Олимпиаде играли все сильнейшие. Сейчас существует несколько вариантов: формат Игр в Пхенчхане (без НХЛ), турнир с участием НХЛовцев, молодежные сборные, или мы не участвуем в Олимпиаде.

К тому же я очень озабочен ситуацией с кандидатами на проведение Игр 2026 года. На днях стало известно, что в Калгари городской референдум по вопросу проведения Олимпиады может не состояться из-за финансовых вопросов. Если Калгари не в игре, то есть Швеция, но там тоже есть проблемы. Остается только Италия, но пару недель назад я прочитал в газете, что там финансовые проблемы. Будущее выглядит не очень хорошим для зимних Олимпийских игр. Может быть, стоит вернуться в Сочи?.

— Именно поэтому вы решили покинуть пост президента ИИХФ?

— Мне сейчас 68 лет, я 26 лет являлся президентом ИИХФ. Нам нужна новая кровь. Конечно, я не уйду совсем и не займусь рыбалкой. Ха-ха.

— Будете скучать по хоккею?

— Нет-нет. Я не брошу хоккей, у меня есть некоторые идеи. Посмотрим, что из этого выйдет. Моя жизнь связана с хоккеем. Уверен, что так и будет. Может, я буду волонтером команды из моего города (Фазель родился в швейцарском Фрибуре — примеч. Sport24).

— Кто будет новым президентом ИИХФ?

— Я не знаю. Уверен, что будет 3−4 кандидата. Президент обязан быть членом Совета ИИХФ, так что будет кто-то из него.

— Может ли новым президентом стать Третьяк или кто-то другой из России?

— Тяжело представить, что Владислав станет новым президентом. Думаю, он сам не заинтересован в этом посту. Это сумасшедшая работа. Нет, это лучшая в мире работа, но она требует постоянных разъездов.

Я на это неделе был в Новосибирске, Москве, сейчас в Хельсинки, а в понедельник я буду в Лозанне, затем в Торонто.

— Вы ранее говорили, что канадец Боб Николсон может стать новым президентом.

— Да, но это тоже будет тяжело. Мы все-таки европейская федерация, президент из Северной Америки. Это будет непросто. Мы посмотрим. У есть кандидаты из Европы. Но Боб — очень хороший человек, он прекрасно разбирается в хоккее. Решение по новому президенту будет принято в сентябре в Швейцарии. Мы бы не хотели, чтобы выборы проходили во время чемпионата мира. Все-таки спорт важнее политики, он на первом месте. Он должен быть на первом месте.

— Но все-таки существует вероятность того, что будет русский президент ИИХФ?

— Трудно (Фазель снова перешел на русский — примеч. Sport24).

— Все из-за политической ситуации?

— Нет. Обычно президентом становится член Совета ИИХФ, а Владу, думаю, эта должность неинтересна. Но вам лучше стоит его спросить об этом.