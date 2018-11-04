Россия почти хлопнула Канаду, но на арене вырубился свет. Развязка, которой не ждал никто

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в Канаде стартовал Мировой кубок вызова. Сборная России открывала турнир, в котором принимают участие хоккеисты в возрасте до 17 лет, матчем с одним из составов сборной Канады — всего на домашних соревнованиях выступает три команды «Кленовых листьев».

Россияне здорово начали эту игру — в первом периоде они перебросали соперника со счетом 11−5 и смогли выжать из этого преимущества два гола. Отличились Василий Пономарев из московских «Крыльев Советов» и Павел Тютнев из ярославского «Локомотива».

Во втором периоде канадцы перехватили инициативу, но забили снова наши. Форвард системы подольского «Витязя» Илья Рычков завершил очень симпатичную комбинацию.

Хозяева за период бросили по воротам российской сборной 17 раз, но голкипер питерской команды «СКА-Варяги» Ярослав Аскаров до поры до времени был непробиваем.

В итоге, перед вторым перерывом, канадцы все-таки добились своего — самый активный нападающий в их составе Сет Ярвис забивал, когда Аскаров уже лежал на льду.

В начале третьего периода тот же Ярвис помог отличиться Пэйтону Маунту и возникло ощущение дежавю. Дело в том, что за два дня до старта Мирового кубка вызова россияне в контрольном матче с другим составом «Кленовых листьев» вели со счетом 4:0, но в итоге проиграли.

После того как разница в счете стала минимальной, команды обменялись удалениями, а за семь минут до конца основного времени случился неожиданный поворот — на арене «Куплекс» в городе Сент-Джон погас свет.

Через несколько минут стало понятно, что оперативно решить проблему не удастся и команды покинули лед. Кажется, такой необычной развязки в истории самого принципиального хоккейного противостоянии еще не было.