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11:54 (мск), источник: Sport24

Россия почти хлопнула Канаду, но на арене вырубился свет. Развязка, которой не ждал никто

Необычное начало Мирового кубка вызова.

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В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в Канаде стартовал Мировой кубок вызова. Сборная России открывала турнир, в котором принимают участие хоккеисты в возрасте до 17 лет, матчем с одним из составов сборной Канады — всего на домашних соревнованиях выступает три команды «Кленовых листьев».

Россияне здорово начали эту игру — в первом периоде они перебросали соперника со счетом 11−5 и смогли выжать из этого преимущества два гола. Отличились Василий Пономарев из московских «Крыльев Советов» и Павел Тютнев из ярославского «Локомотива».

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Во втором периоде канадцы перехватили инициативу, но забили снова наши. Форвард системы подольского «Витязя» Илья Рычков завершил очень симпатичную комбинацию.

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Хозяева за период бросили по воротам российской сборной 17 раз, но голкипер питерской команды «СКА-Варяги» Ярослав Аскаров до поры до времени был непробиваем.

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В итоге, перед вторым перерывом, канадцы все-таки добились своего — самый активный нападающий в их составе Сет Ярвис забивал, когда Аскаров уже лежал на льду.

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В начале третьего периода тот же Ярвис помог отличиться Пэйтону Маунту и возникло ощущение дежавю. Дело в том, что за два дня до старта Мирового кубка вызова россияне в контрольном матче с другим составом «Кленовых листьев» вели со счетом 4:0, но в итоге проиграли.

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После того как разница в счете стала минимальной, команды обменялись удалениями, а за семь минут до конца основного времени случился неожиданный поворот — на арене «Куплекс» в городе Сент-Джон погас свет.

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Через несколько минут стало понятно, что оперативно решить проблему не удастся и команды покинули лед. Кажется, такой необычной развязки в истории самого принципиального хоккейного противостоянии еще не было.

Как стало известно позже, матч будет доигран в воскресенье, в 18 часов по московскому времени.

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