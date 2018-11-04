«Лада» на своей арене победила в овертайме «Сокол» в матче ВХЛ
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Хоккеисты тольяттинской «Лады» в овертайме победили красноярский «Сокол» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Хоккеисты тольяттинской «Лады» в овертайме победили красноярский «Сокол» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Воскресная игра в Тольятти завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В основное время на гол Вячеслава Андрющенко (37-я минута) гости ответили шайбой Ивана Крылова (44). Победу «Ладе» принес Андрющенко, поразивший ворота «Сокола» на пятой минуте овертайма.
Результаты параллельных матчей:
«Ижсталь» (Ижевск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:3,
ЦСК ВВС (Самара) — «Ермак» (Ангарск) — 4:1.