Стартует ежегодная Суперсерия между молодежной сборной России по хоккею и канадских лиг

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Молодежная сборная России под руководством Валерия Брагина проведет по две встречи со сборными трех юниорских лиг Канады. 6 и 7 ноября россияне сыграют со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), 9 и 13 ноября — со сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL), 14 и 16 ноября — со сборной Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

Суперсерия проводится с 2003 года, российские хоккеисты трижды одерживали в ней победу (2010, 2012, 2014), при этом в 2005 и 2006 годах сборная России проиграла все шесть встреч. Самым неудобным соперником для россиян является сборная OHL (6 побед — 24 поражения), впервые сборная России обыграла команду OHL лишь в 2012 году (2:1). Самый лучший баланс личных встреч у российской команды со сборной QMJHL (13 побед и 17 поражений), в матчах с командой WHL россияне одержали 10 побед при 20 поражениях. Начиная с 2011 года победитель турнира определяется по набранным очкам по сумме шести матчей.

Основной задачей серии является подготовка к чемпионату мира среди молодежных сборных, который пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ванкувер и Виктория. На мировом первенстве сборная России сыграет с канадцами в одной группе. Также соперниками россиян по групповому этапу станут команды Дании, Чехии и Швейцарии.

Россияне сделают ставку на хоккеистов, выступающих в Канаде

В составе российской команды есть ряд хоккеистов, играющих в основных составах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но назвать их лидерами команд нельзя. Никто из молодых хоккеистов не играет в среднем больше 10 минут за игру. Наибольшее количество матчей (21) в текущем сезоне КХЛ провел нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин. При этом форвард не отметился набранными очками.

Лидером по очкам в КХЛ из состава команды, которая отправится в Канаду, является нападающий «Сочи» Степан Старков (2+2 в 21 игре). Дублем в одном из матчей регулярного чемпионата отметился форвард «Сибири» Никита Шашков.

Периодически подпускаются к основным составам клубов Иван Муранов («Динамо»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Кирилл Слепец («Локомотив») и Александр Яремчук («Авангард»).

Лидерами команды Брагина должны стать хоккеисты, выступающие в юниорских лигах Канады. На Суперсерию приглашены 10 таких игроков, многие из которых являются лидерами своих клубов.

Великолепно сезон начали нападающие Иван Чехович из «Бе-Коме» (QMJHL) (15+15 в 20 играх), Дмитрий Завгородний «Римуски» (QMJHL) (11+17 в 28 играх) и Александр Хованов «Монктон» (QMJHL) (9+12 в 17 играх), а также защитник Александр Алексеев «Ред Дир» (WHL) (7+14 в 16 играх). Другие россияне также имеют достаточную игровую практику и большое количество игрового времени, но пока менее результативны.

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Канадцам же в Суперсерии помогут несколько хоккеистов с опытом игры в НХЛ в этом сезоне. За сборную OHL сыграет Эван Бушар, который провел 7 матчей за «Эдмонтон» и стал самым молодым защитником, забросившим шайбу в истории команды. Также примут участие в турнире форварды Алекс Форметон (9 матчей за «Оттаву») и пятый номер драфта-2018 Барретт Хэйтон.