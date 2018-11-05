Юниорская сборная довела до победы отложенный матч Кубка вызова
Юниорская сборная России обыграла Канаду в первом матче Мирового Кубка вызова. 4 ноября сборные доиграли встречу, которая была остановлена
Юниорская сборная России обыграла Канаду в первом матче Мирового Кубка вызова. 4 ноября сборные доиграли встречу, которая была остановлена
За 7 минут, которые были перенесены, сборная смогла упрочить преимущество — итоговый счет 4:2 установил гол капитана команды Марата Хуснутдинова.
Напомним, встреча была прервана на 53-й минуте
После матча сборная России осталась на льду для подготовки к матчу против сборной Финляндии.