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02:00 (мск), источник: Матч ТВ

Юниорская сборная довела до победы отложенный матч Кубка вызова

Юниорская сборная России обыграла Канаду в первом матче Мирового Кубка вызова. 4 ноября сборные доиграли встречу, которая была остановлена из-за отключения света на стадионе в Канаде.

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Источник: Матч ТВ
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За 7 минут, которые были перенесены, сборная смогла упрочить преимущество — итоговый счет 4:2 установил гол капитана команды Марата Хуснутдинова.

Напомним, встреча была прервана на 53-й минуте из-за аварии, в результате которой стадион остался без освещения.

После матча сборная России осталась на льду для подготовки к матчу против сборной Финляндии.

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