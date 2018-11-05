Юниорская сборная довела до победы отложенный матч Кубка вызова

Источник: Матч ТВ

За 7 минут, которые были перенесены, сборная смогла упрочить преимущество — итоговый счет 4:2 установил гол капитана команды Марата Хуснутдинова.

Напомним, встреча была прервана на 53-й минуте из-за аварии, в результате которой стадион остался без освещения.