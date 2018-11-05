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19:35 (мск), источник: Sports.kz

Нападающий сборной Казахстана перешел в «Бейбарыс»

Как стало известно сайту Шайба.kz, нападающий сборной Казахстана Иван Кучин покинувший недавно расположение столичного «Номада» пополнил ряды атырауского «Бейбарыса».

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В текущем сезоне 30-летний форвард провёл в чемпионате Казахстана 16 матчей и заработал 14 (4+10) очков.

Прошлый сезон хоккеист начинал в «Арлане», в 30 матчах набрал 40 (10+30) очков. Затем он перебрался в «Барыс», в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ записал в актив 3 (2+1) очка.

На чемпионате мира в Будапеште форвард сыграл 5 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.

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