Нападающий сборной Казахстана перешел в «Бейбарыс»
Как стало известно сайту Шайба.kz, нападающий сборной Казахстана Иван Кучин покинувший недавно расположение столичного «Номада» пополнил ряды атырауского «Бейбарыса».
Как стало известно сайту Шайба.kz, нападающий сборной Казахстана Иван Кучин покинувший недавно расположение столичного «Номада» пополнил ряды атырауского «Бейбарыса».
В текущем сезоне 30-летний форвард провёл в чемпионате Казахстана 16 матчей и заработал 14 (4+10) очков.
Прошлый сезон хоккеист начинал в «Арлане», в 30 матчах набрал 40 (10+30) очков. Затем он перебрался в «Барыс», в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ записал в актив 3 (2+1) очка.
На чемпионате мира в Будапеште форвард сыграл 5 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.