Умер советский хоккеист Виктор Кузнецов
ТАЛЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Советский хоккеист и тренер Виктор Кузнецов скончался в Эстонии в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает портал «Делфи».
ТАЛЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Советский хоккеист и тренер Виктор Кузнецов скончался в Эстонии в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает портал «Делфи».
Кузнецов родился в Свердловске, играл в местном «Автомобилисте». Он был участником одного из самых известных матчей в истории советского хоккея, когда в 1968 году «Автомобилист» в матче первенства страны со счетом 6:0 обыграл в гостях московский ЦСКА, который на тот момент был 14-кратным чемпионом СССР и базовым клубом советской сборной. Кузнецов забросил четвертую шайбу в матче.
В Эстонскую ССР Кузнецов прибыл по окончании Высшей школы тренеров в 1984 году, здесь он начал тренировать клуб «Кеэмик», который не раз приводил к победе в чемпионате республики.