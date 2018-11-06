Умер советский хоккеист Виктор Кузнецов

Кузнецов родился в Свердловске, играл в местном «Автомобилисте». Он был участником одного из самых известных матчей в истории советского хоккея, когда в 1968 году «Автомобилист» в матче первенства страны со счетом 6:0 обыграл в гостях московский ЦСКА, который на тот момент был 14-кратным чемпионом СССР и базовым клубом советской сборной. Кузнецов забросил четвертую шайбу в матче.