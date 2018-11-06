Дацюк получил приз самому ценному игроку сборной России по хоккею сезона-2017/18

В конце августа глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и президент букмекерской конторы «Лига ставок» Юрий Красовский презентовали новую совместную национальную спортивную премию «Герои хоккея». Она включает в себя семь номинаций — самый ценный игрок (за наибольший вклад в успехи национальной сборной, голосуют болельщики), джентльмен года (образец честной спортивной игры, голосуют члены Зала славы), новичок года (за наиболее ярко проведенный первый сезон в сборной, голосуют журналисты), лучший бомбардир (по системе гол плюс пас), лучший снайпер (по количеству заброшенных шайб), незаметный герой (член сборной России не из числа игроков и тренерского штаба, внесший большой вклад в успехи команды, голосуют игроки и тренеры) и лидер (пример для партнеров на льду и вне его, внесший наибольший вклад в успехи сборной по мнению всех членов команды).