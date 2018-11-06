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16:09 (мск), источник: ТАСС

Дацюк получил приз самому ценному игроку сборной России по хоккею сезона-2017/18

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/. Нападающий Павел Дацюк получил приз самому ценному хоккеисту сборной России по итогам сезона-2017/18. Об этом сообщил на первой церемонии награждения премии «Герои хоккея» заслуженный тренер СССР и России, консультант тренерского штаба национальной команды Владимир Юрзинов-старший.

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Источник: РИА "Новости"

Дацюк являлся капитаном команды олимпийских атлетов из России, завоевавшей золотые медали на Олимпиаде в Пхёнчхане. Двумя другими номинантами были нападающий Никита Гусев, сравнявший счет на последней минуте финального матча Игр с немцами (4:3 в овертайме), и вратарь Василий Кошечкин.

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В конце августа глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и президент букмекерской конторы «Лига ставок» Юрий Красовский презентовали новую совместную национальную спортивную премию «Герои хоккея». Она включает в себя семь номинаций — самый ценный игрок (за наибольший вклад в успехи национальной сборной, голосуют болельщики), джентльмен года (образец честной спортивной игры, голосуют члены Зала славы), новичок года (за наиболее ярко проведенный первый сезон в сборной, голосуют журналисты), лучший бомбардир (по системе гол плюс пас), лучший снайпер (по количеству заброшенных шайб), незаметный герой (член сборной России не из числа игроков и тренерского штаба, внесший большой вклад в успехи команды, голосуют игроки и тренеры) и лидер (пример для партнеров на льду и вне его, внесший наибольший вклад в успехи сборной по мнению всех членов команды).

Лучшим снайпером стал Кирилл Капризов (16 шайб), лучшим бомбардиром — Никита Гусев 27 (9 голов + 18 передач) очков, незаметным героем — сервисмен Константин Рогатин, лидером — первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, лучшим новичком — Илья Михеев, джентльменом года — Александр Барабанов.

Российские хоккеисты в сезоне-2017/18 стали победителями Олимпиады в Пхёнчхане под руководством Олега Знарка. В мае национальная команда, возглавляемая Ильей Воробьевым, в четвертьфинале чемпионата мира уступила канадцам со счетом 4:5 в овертайме.

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