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17:09 (мск), источник: Р-Спорт

Матч Евротура Россия — Финляндия и игра КХЛ СКА — ЦСКА пройдут на стадионе «Зенита»

НОВОГОРСК (Московская область), 6 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Футбольный стадион «Санкт-Петербург» в декабре примет хоккейные матчи с участием сборных России и Финляндии, а также петербургского СКА и московского ЦСКА, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России, вице-президент СКА, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Ротенберг заявил, что матчи в Санкт-Петербурге могут собрать по 70 тысяч зрителей. Стадион «Санкт-Петербург» является домашним для футбольного клуба «Зенит».

Хоккей
Еврохоккейтур 2018-2019
Кубок Карьяла, 8.11.2018, 19:30
Россия
-Финляндия-

Матч Евротура Россия — Финляндия состоится 16 декабря, встреча регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА 22 декабря.

«Уже точно решено. На стадионе (“Санкт-Петербург”) 16 (декабря) играют Россия — Финляндия и 22 (декабря) СКА — ЦСКА. Это мероприятие серьезного уровня с учетом техники, новых технологий. Самое важное, чтобы зрители видели шайбу. Будут установлены дополнительные экраны, это будет самый современный стандарт, мировой уровень. Хотим провести мероприятие точно не хуже, чем в НХЛ, даже лучше», — сказал Ротенберг журналистам.

«Приглашаем всех на этот праздник. В США такие матчи собирают по 100 тысяч человек. Чем больше придет людей посмотреть на новое, тем лучше. А команды России и Финляндии показывают всегда хороший хоккей, сильные сборные», — добавил президент ФХР Владислав Третьяк.

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