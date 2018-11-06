Матч Евротура Россия — Финляндия и игра КХЛ СКА — ЦСКА пройдут на стадионе «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Ранее Ротенберг заявил, что матчи в Санкт-Петербурге могут собрать по 70 тысяч зрителей. Стадион «Санкт-Петербург» является домашним для футбольного клуба «Зенит».

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Кубок Карьяла, 8.11.2018, 19:30 Россия - Финляндия -

Матч Евротура Россия — Финляндия состоится 16 декабря, встреча регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА 22 декабря.

«Уже точно решено. На стадионе (“Санкт-Петербург”) 16 (декабря) играют Россия — Финляндия и 22 (декабря) СКА — ЦСКА. Это мероприятие серьезного уровня с учетом техники, новых технологий. Самое важное, чтобы зрители видели шайбу. Будут установлены дополнительные экраны, это будет самый современный стандарт, мировой уровень. Хотим провести мероприятие точно не хуже, чем в НХЛ, даже лучше», — сказал Ротенберг журналистам.