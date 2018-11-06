Федерация хоккея России и БК «Лига Ставок» объявляют лауреатов премии «Герои Хоккея»

Лауреатов премии определяли по итогам сезона 2017−2018. Победители были выбраны в семи номинациях.

• Самый ценный игрок — Павел Дацюк

Источник: РИА "Новости"

Болельщики сборной России определили лауреата в официальной группе ФХР в социальной сети «Вконтакте» путем голосования за игрока, внёсшего наибольший вклад в успехи национальной команды.

• Джентльмен года — Александр Барабанов

Источник: РИА "Новости"

Игрок, продемонстрировавший образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством, был выбран членами «Зала славы отечественного хоккея».

• Лучший новичок — Илья Михеев

Источник: РИА "Новости"

Лауреат — хоккеист, наиболее ярко проявивший себя среди тех, кто провёл первый сезон в составе национальной сборной России — был определён по итогам голосования представителей СМИ.

• Лучший бомбардир — Никита Гусев

Источник: РИА "Новости"

Хоккеист, набравший наибольшее количество очков в матчах за национальную сборную России по хоккею.

• Лучший снайпер — Кирилл Капризов

Источник: РИА "Новости"

Игрок, забросивший наибольшее число шайб в матчах за национальную сборную России.

• Незаметный герой — Константин Рогатин

Источник: РИА "Новости"

Лауреатом выбран техник национальной сборной России, внёсший, по мнению игроков и тренерского штаба, наибольший вклад в деятельность команды.

• Лидер команды — Роман Ротенберг

Источник: РИА "Новости"

Лауреатом признан член национальной сборной России по хоккею, который является примером для партнёров (на льду и вне его) и который внёс наибольший вклад в успехи команды по мнению всех членов национальной сборной.

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России:

Источник: РИА

— Победа национальной команды в Олимпийских играх 2018 года объединила страну и дала новый импульс развитию хоккея: сегодня матчи наших команд привлекают внимание десятков миллионов болельщиков.

Вот почему мы вместе с компанией «Лига Ставок» учредили премию «Герои Хоккея». Мы благодарим наших партнёров за внимание к хоккею, за стремление донести до людей имена спортсменов, которые прославляют нашу страну и являются героями для россиян.

Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок»:

— БК «Лига Ставок» благодарит ФХР за возможность принять участие в учреждении и проведении этой премии. Вся страна берёт пример с наших хоккеистов, вся страна гордится завоёванными олимпийскими медалями. Мы уверены, что ребята послужат достойным примером для подрастающего поколения, для молодых спортсменов, для молодых хоккеистов. Так держать!