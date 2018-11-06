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22:09 (мск), источник: Р-Спорт

Юниорская сборная России обыграла шведов в матче Кубка Вызова

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) обыграли команду Швеции в матче Кубка Вызова, который проходит в Канаде.

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Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу россиян. У победителей отличились Иван Дидковский (3-я минута), Павел Тютнев (33) и Даниил Гущин (51). Голкипер сборной России Ярослав Аскаров отразил 22 броска по своим воротам.

Российская команда одержала две победы в трех матчах группового этапа и вышла в ¼ финала турнира.

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