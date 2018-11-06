Юниорская сборная России обыграла шведов в матче Кубка Вызова

Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу россиян. У победителей отличились Иван Дидковский (3-я минута), Павел Тютнев (33) и Даниил Гущин (51). Голкипер сборной России Ярослав Аскаров отразил 22 броска по своим воротам.