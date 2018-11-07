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18:35 (мск), источник: Sport24

В России хоккей популярнее футбола. Только цифры

Аудитория хоккея в России насчитывает почти 60 миллионов человек.

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Почему-то принято считать, что в России спортом номер один всегда являлся футбол. Во внимание не принимались неудачи российских клубов в европейских турнирах и не всегда яркое выступление сборной на чемпионатах мира и Европы. Однако РПЛ не столь интересна большой аудитории (особенно в городах, где нет местных команд), а турниры национальных сборных проходят нечасто. Хоккей, в свою очередь, стабильно держит высокий уровень интереса в стране, что во много достигается из-за ежегодных чемпионатов мира, на которых Россия всегда в числе фаворитов. К тому же первая за 26 лет победа на Олимпийских играх в Пхенчхане должна была увеличить аудиторию хоккейных болельщиков.

Источник: Reuters
Согласно исследованию компании Nielsen Sports, хоккей — самый востребованный вид спорта в России.

Nielsen Sports позиционирует себя как самый надежный источник независимых и комплексных маркетинговых данных о спорте. Либо «просто интересует», либо «очень интересует» игра на льду 57% россиян. Рядом с хоккеем находится лишь футбол 55%, а отставание других топовых видов уже довольно существенно. Биатлон интересует 45% опрошенных, автоспорт — 40%.

Важно еще и то, что ни в одном из восьми федеральных округов хоккей не выпал из топ-тройки. Это говорит о том, что этот вид спорт можно действительно назвать всероссийским.

Профессиональные команды, выступающие в сильнейшей хоккейной лиге Европы (КХЛ) есть в разных городах страны: от Москвы до Хабаровска. Масштабы РПЛ не такие большие.

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Как отмечается в исследовании, для большинства россиян хоккей ассоциируется в основном не с клубными турнирами, а со сборной страны. 94% респондентов слышали о таком соревновании, как чемпионат мира по хоккею. 46% регулярно смотрит этот турнир. Хоккейную сборную России отличает также лояльное отношение к ней публике. Это выражается в том, что примерно три четверти из болельщиков «остаются верны» команде, «даже когда она плохо играет». Позитивный имидж сборной России сформирован за счет хороших результатов за последние годы. За последние десять лет россияне восемь раз попадали в призы на мировых первенствах, трижды выигрывая золото. Ни футболисты, ни баскетболисты, ни волейболисты такими успехами похвастаться не могут. К тому же бренд «Красная Машина», запущенный несколько лет назад, набирает обороты и привлекает все больше фанатов.

По уровню интереса к хоккею Россия уступает только Канаде (там он составляет 60%).

У КХЛ, в которой выступают все ведущие российские клубы, узнаваемость несколько меньше, чем у чемпионата мира, и равняется 83%. Но лишь 26% опрошенных постоянно следит за чемпионатом КХЛ. Но сама лига отмечает некий прогресс. Так, посещаемость матчей на старте сезона 2018/19 (треть регулярного чемпионата позади) — вторая в 11-летней истории лиги. Этой осенью на игру КХЛ приходило в среднем 6238 зрителей, больше было лишь в сезоне 2014/2015, причем совсем не намного — 6263 человек. Ожидается, что по итогам текущего сезона может быть побит рекорд посещаемости. По крайней мере, есть такая динамика.

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Возвращаясь к исследованию Nielsen Sports, на сегодняшний день аудитория хоккея насчитывает 57,8 миллионов человек. Такие выводы были сделаны на основе опроса 4,4 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 65 лет, представляющих все федеральные округа. Хоккей любят и во Владивостоке, и в Новосибирске, и в Челябинске, и в Москве. Может ли футбол похвастаться такой обширной географией?

Дарья Тубольцева

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