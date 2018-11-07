В России хоккей популярнее футбола. Только цифры
Аудитория хоккея в России насчитывает почти 60 миллионов человек.
Аудитория хоккея в России насчитывает почти 60 миллионов человек.
Nielsen Sports позиционирует себя как самый надежный источник независимых и комплексных маркетинговых данных о спорте. Либо «просто интересует», либо «очень интересует» игра на льду 57% россиян. Рядом с хоккеем находится лишь футбол 55%, а отставание других топовых видов уже довольно существенно. Биатлон интересует 45% опрошенных, автоспорт — 40%.
Профессиональные команды, выступающие в сильнейшей хоккейной лиге Европы (КХЛ) есть в разных городах страны: от Москвы до Хабаровска. Масштабы РПЛ не такие большие.
Как отмечается в исследовании, для большинства россиян хоккей ассоциируется в основном не с клубными турнирами, а со сборной страны. 94% респондентов слышали о таком соревновании, как чемпионат мира по хоккею. 46% регулярно смотрит этот турнир. Хоккейную сборную России отличает также лояльное отношение к ней публике. Это выражается в том, что примерно три четверти из болельщиков «остаются верны» команде, «даже когда она плохо играет». Позитивный имидж сборной России сформирован за счет хороших результатов за последние годы. За последние десять лет россияне восемь раз попадали в призы на мировых первенствах, трижды выигрывая золото. Ни футболисты, ни баскетболисты, ни волейболисты такими успехами похвастаться не могут. К тому же бренд «Красная Машина», запущенный несколько лет назад, набирает обороты и привлекает все больше фанатов.
У КХЛ, в которой выступают все ведущие российские клубы, узнаваемость несколько меньше, чем у чемпионата мира, и равняется 83%. Но лишь 26% опрошенных постоянно следит за чемпионатом КХЛ. Но сама лига отмечает некий прогресс. Так, посещаемость матчей на старте сезона 2018/19 (треть регулярного чемпионата позади) — вторая в 11-летней истории лиги. Этой осенью на игру КХЛ приходило в среднем 6238 зрителей, больше было лишь в сезоне 2014/2015, причем совсем не намного — 6263 человек. Ожидается, что по итогам текущего сезона может быть побит рекорд посещаемости. По крайней мере, есть такая динамика.
Возвращаясь к исследованию Nielsen Sports, на сегодняшний день аудитория хоккея насчитывает 57,8 миллионов человек. Такие выводы были сделаны на основе опроса 4,4 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 65 лет, представляющих все федеральные округа. Хоккей любят и во Владивостоке, и в Новосибирске, и в Челябинске, и в Москве. Может ли футбол похвастаться такой обширной географией?
Дарья Тубольцева