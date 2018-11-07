«Все мысли о возвращении в элиту». На «Чижовка-Арене» прошла открытая тренировка хоккейной сборной

Утром 7 ноября на ледовой площадке в Чижовке, белорусская сборная провела открытую тренировку, показавшись всем желающим накануне важных дней — «Кубка 4-х наций velcom», который пройдет в столице с четверга по субботу. Желающих набралось неожиданно много, они начали собраться у стен арены еще за 45 минут до урочного часа, очевидно имея в виду не только созерцание команды в рабочей обстановке, но и неформальную часть мероприятия — автограф-сессию, фото с игроками и просто общение.



Хотя и посмотреть было на что и на кого. У руля снова Андрей Сидоренко и на него возлагаются большие надежды. Сборная с треском вылетела во второй дивизион и весной ей предстоит борьба за возвращение в лучший хоккейный мир. Этот путь команда начинает прямо сейчас, чем и привлекает. «Я поддерживаю сборную с ЧМ-2014, — говорит болельщица Ксения, оптимизму которой можно позавидовать. — Думаю, на турнире “4-х наций” Беларусь вполне может взять кубок. И на чемпионате мира, считаю, есть шанс пробиться в элиту. Это хорошая возможность показать, что у нас все-таки сильная команда. Сейчас состав прилично меняется, и есть много молодых игроков, которые себя очень здорово показывают».



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15 минут до начала — и практически все места, выделенные для болельщиков, уже заполнены. А вот в составе сборной оказались бреши — отсутствовали хоккеисты минского «Динамо», которые не успели вернуться после победной игры в Сочи.



На лед команда вышла под аплодисменты. И под присмотром главного тренера, у которого прорезался неожиданно мощный командный голос. Как оказалось, это дело техники — к Сидоренко прикрепили микрофон, отчего его указания хорошо слышали и игроки, и болельщики.



После короткой раскатки хоккеисты поделились на «красных», «белых», «синих» и «черных» и приступили к шлифовке взаимодействий и комбинаций. За час с небольшим сборная успела поработать над всеми основными элементами игры. Каждый старался действовать на максимальной скорости, не забывая про точность бросков. Лексика Сидоренко была исключительно производственной: «В створ! В створ! Бросайте точнее!» — говорил тренер игрокам. «Плотнее играем, действуем быстро», — повторял он им. «Думать надо быстрее, а не останавливаться и потом действовать», — наставлял он их. А публика с интересом наблюдала.



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После завершения ледовых упражнений возле журналистов остановился Артур Гаврус.



— Этот турнир важная часть подготовки к чемпионату мира?