«Все мысли о возвращении в элиту». На «Чижовка-Арене» прошла открытая тренировка хоккейной сборной
На Андрея Сидоренко навесили микрофон.
На Андрея Сидоренко навесили микрофон.
Утром 7 ноября на ледовой площадке в Чижовке, белорусская сборная провела открытую тренировку, показавшись всем желающим накануне важных дней — «Кубка 4-х наций velcom», который пройдет в столице с четверга по субботу. Желающих набралось неожиданно много, они начали собраться у стен арены еще за 45 минут до урочного часа, очевидно имея в виду не только созерцание команды в рабочей обстановке, но и неформальную часть мероприятия —
Хотя и посмотреть было на что и на кого. У руля снова Андрей Сидоренко и на него возлагаются большие надежды. Сборная с треском вылетела во второй дивизион и весной ей предстоит борьба за возвращение в лучший хоккейный мир. Этот путь команда начинает прямо сейчас, чем и привлекает. «Я поддерживаю сборную с ЧМ-2014, — говорит болельщица Ксения, оптимизму которой можно позавидовать. — Думаю, на турнире “4-х наций” Беларусь вполне может взять кубок. И на чемпионате мира, считаю, есть шанс пробиться в элиту. Это хорошая возможность показать, что у нас
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15 минут до начала — и практически все места, выделенные для болельщиков, уже заполнены. А вот в составе сборной оказались бреши — отсутствовали хоккеисты минского «Динамо», которые не успели вернуться после победной игры в Сочи.
На лед команда вышла под аплодисменты. И под присмотром главного тренера, у которого прорезался неожиданно мощный командный голос. Как оказалось, это дело техники — к Сидоренко прикрепили микрофон, отчего его указания хорошо слышали и игроки, и болельщики.
После короткой раскатки хоккеисты поделились на «красных», «белых», «синих» и «черных» и приступили к шлифовке взаимодействий и комбинаций. За час с небольшим сборная успела поработать над всеми основными элементами игры. Каждый старался действовать на максимальной скорости, не забывая про точность бросков. Лексика Сидоренко была исключительно производственной: «В створ! В створ! Бросайте точнее!» — говорил тренер игрокам. «Плотнее играем, действуем быстро», — повторял он им. «Думать надо быстрее, а не останавливаться и потом действовать», — наставлял он их. А публика с интересом наблюдала.
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После завершения ледовых упражнений возле журналистов остановился Артур Гаврус.
— Этот турнир важная часть подготовки к чемпионату мира?
— Любые сборы — своего рода подготовка. Этот турнир не исключение. Тем более у нас новый тренерский штаб. Немного другая тактика. Надо ее опробовать и, конечно, будем играть на победу. Только так мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату мира.
— Как живется с мыслью, что надо возвращаться в элиту?
— Конечно, огромный осадок остался от прошлого чемпионата. Но это уже история. Сейчас надо выходить и в
— Есть страх, что может не получиться?
— Волков бояться — в лес не ходить. Мандраж перед любой игрой есть, но это ни в коем случае не страх. Мы должны выходить, будучи уверенными в себе, и добиваться поставленных целей.
— Давление ощущается?
— Ну, по крайней мере, пока — нет.
— Как вам новый тренер Андрей Сидоренко?
— Работаем всего три дня. Атмосфера очень дружеская, можно сказать, семейная. Тренер всегда на позитиве. Посмотрим, что будет дальше, но пока все отлично, мне нравится!
— В четверг в 18 хоккей, а в 21 футбол — «Челси» в Борисове. После матча к телевизору?
— Нет, конечно! :) После матча хороший ужин и сон.
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После тренировки эпицентр переместился в фойе арены.
К публике вышли: Артур Гаврус, Павел Воробей, Максим Парфеевец и Андрей Антонов. Владимир Денисов присоединился к тусовке чуть позже. Что тренировка, что это «послематчевое» общение — все сегодня указывает на отличную атмосферу в сборной и готовность играть до победной сирены. Впрочем, так бывает перед любым важным турниром. После — бывает
Первый матч «Кубка 4-х наций velcom» сборная Беларуси сыграет уже завтра. На «Чижовка-Арене», в 18.15. Соперник — французы.