Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Россия
Финляндия
Хоккей. Европа
19:30
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
9.11
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
9.11
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
9.11
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
9.11
Монреаль Канадиенс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
9.11
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
9.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм Дакс3
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш1
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
9.11
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.11
Даллас Старз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз2
Питтсбург Пингвинз1
Все события
Фоторепортажи
22Кружева Миранчука в Черкизове
31«Спартак»: четвертое поражение подряд в РПЛ
15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Появился логотип для матчей под названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018»

Во второй половине декабря на футбольном стадионе «Санкт-Петербург» пройдут два хоккейных матча под общим названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Для матчей под открытым небом создан специальный логотип.

Во время загрузки произошла ошибка.

16 декабря на лёд выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура, а 22 декабря зрителей ждёт «армейское» дерби — матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Эта встреча состоится в день рождения обоих клубов и всего отечественного хоккея.

Вместимость арены в Петербурге на обоих матчах будет составлять 70 тыс. зрителей. Стоимость билетов — от 300 до 1800 рублей.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Звезда соцсетей раскрыла секрет своей фигуры!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
«Вам понравится, обещаю»: что готовит «Спартак»
Каррера: Искренне желаю «Спартаку» удачи
«Заслужил отстранение в 10 игр». Малкина обвиняют в грязной игре
На обочине. Россия осталась на четыре года без большого биатлона
Емельяненко-младший рассказал о будущем без «Ахмата»
«Динамо» переоценили, СКА не боятся. Итоги старта сезона в КХЛ
Малиньяджи: Макгрегор — самый большой бомж в единоборствах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь