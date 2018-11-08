Появился логотип для матчей под названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018»
Во второй половине декабря на футбольном стадионе «Санкт-Петербург» пройдут два хоккейных матча под общим названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018».
Во второй половине декабря на футбольном стадионе «Санкт-Петербург» пройдут два хоккейных матча под общим названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018».
Для матчей под открытым небом создан специальный логотип.
16 декабря на лёд выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура, а 22 декабря зрителей ждёт «армейское» дерби — матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Эта встреча состоится в день рождения обоих клубов и всего отечественного хоккея.
Вместимость арены в Петербурге на обоих матчах будет составлять 70 тыс. зрителей. Стоимость билетов — от 300 до 1800 рублей.