Появился логотип для матчей под названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018»

16 декабря на лёд выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура, а 22 декабря зрителей ждёт «армейское» дерби — матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Эта встреча состоится в день рождения обоих клубов и всего отечественного хоккея.