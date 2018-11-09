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09:04 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде OHL в матче Суперсерии

ТАСС, 9 ноября. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) со счетом 1:3 уступила команде Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче Суперсерии 2018 года, который прошел в канадском городе Сарния (провинция Онтарио). Счет в серии стал 2−1 в пользу сборных канадских лиг.

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Источник: РИА "Новости"

В составе россиян единственную шайбу забросил нападающий Павел Шэн (20-я минута).

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У канадцев отличились Айзек Рэтклиф (5), Маккензи Энтвистл (19) и Барретт Хейтон (30).

Ранее россияне уступили, а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 1:2, 3:1. В следующей игре подопечные Валерия Брагина снова встретятся с командой OHL. Игра пройдет в ночь с 12 на 13 ноября.

Суперсерия проводится в 16-й раз. Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной всего три успешных выступления (2010, 2012, 2014). Молодежная сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира с 6 по 16 ноября сыграет в Канаде шесть матчей с командами WHL, OHL и Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL).

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