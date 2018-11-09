Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде OHL в матче Суперсерии

Денисенко и Кравцова не взяли на суперсерию. Нам не нужны игры с Канадой?

Ранее россияне уступили , а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 1:2, 3:1. В следующей игре подопечные Валерия Брагина снова встретятся с командой OHL. Игра пройдет в ночь с 12 на 13 ноября.

Суперсерия проводится в 16-й раз. Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной всего три успешных выступления (2010, 2012, 2014). Молодежная сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира с 6 по 16 ноября сыграет в Канаде шесть матчей с командами WHL, OHL и Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL).