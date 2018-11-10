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10:32 (мск), источник: ТАСС

Юниорская сборная России обыграла шведов в полуфинале Мирового кубка вызова

ТАСС, 10 ноября. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) победила команду Швеции в полуфинальном матче Мирового кубка вызова. Встреча, прошедшая в канадском Сент-Джоне, завершилась со счетом 6:4.

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В составе российской команды шайбы забросили Марат Хуснутдинов (6-я минута), Александр Пашин (25), Даниил Гущин (26, 32) и Василий Пономарев (27, 59). В шведской сборной отличились Эрик Хэдлунг (20), Александр Хольтц (28), Антон Йоханнессон (57) и Аксель Кумлин (60).

В другом полуфинальном матче сборная Канады (в красном) уступила команде Финляндии — 2:5. Теперь россияне сыграют в финале с финнами. Встреча состоится 11 ноября и начнется 2:30 мск. Сборные Канады (в красном) и Швеции 10 ноября разыграют бронзовые медаль, начало — 21:30 мск.

Юниорские сборные России и СССР четыре раза выигрывали турнир (1988, 2000, 2012, 2014). По два раза национальная команда становилась серебряным и бронзовым призером соревнований. Лидером по количеству золотых медалей является сборная Канады (провинция Онтарио) — 8 наград. На втором месте идет команда США — 5 медалей высшей пробы.

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