Юниорская сборная России обыграла шведов в полуфинале Мирового кубка вызова

В составе российской команды шайбы забросили Марат Хуснутдинов (6-я минута), Александр Пашин (25), Даниил Гущин (26, 32) и Василий Пономарев (27, 59). В шведской сборной отличились Эрик Хэдлунг (20), Александр Хольтц (28), Антон Йоханнессон (57) и Аксель Кумлин (60).

В другом полуфинальном матче сборная Канады (в красном) уступила команде Финляндии — 2:5. Теперь россияне сыграют в финале с финнами. Встреча состоится 11 ноября и начнется 2:30 мск. Сборные Канады (в красном) и Швеции 10 ноября разыграют бронзовые медаль, начало — 21:30 мск.