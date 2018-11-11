Хоккеисты юниорской сборной России завоевали Кубок вызова, обыграв в финале финнов

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Данил Гущин (25-я минута) и Игнат Коханкин (37), у финнов отличился Ээро Ниеми (5).

Сборная России завоевала Кубок вызова в четвертый раз в истории, ранее победив в 2000, 2012 и 2014 годах. Еще один титул в 1988 году завоевала юниорская сборная Советского Союза.