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18:05 (мск), источник: Р-Спорт

ФХР: Последний хоккейный матч на футбольной арене страна провела в 1957 году

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Более шестидесяти лет в России не проводили хоккейных матчей на футбольных стадионах, пора организовать такую игру, заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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Футбольный стадион «Санкт-Петербург» 16 декабря примет матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, 22 декабря — матч КХЛ между СКА и ЦСКА.

«Мы давно хотели провести игру на футбольном стадионе, это обсуждалось. Нам повезло, что сейчас в России построили такую арену как “Санкт-Петербург”. Она одна из самых современных в мире, мы можем даже закрыть крышу там, исключая погодные риски. Последний раз подобный матч проводился в 1957 году в “Лужниках”, где сыграли сборные СССР и Швеции», — сказал Ротенберг журналистам.

«Время пришло, пора сыграть такие матчи снова. Это очень важные мероприятия в плане популяризации хоккея. Может быть, нам удастся привлечь новых болельщиков», — отметил Ротенберг.

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