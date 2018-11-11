ФХР: Последний хоккейный матч на футбольной арене страна провела в 1957 году

«Мы давно хотели провести игру на футбольном стадионе, это обсуждалось. Нам повезло, что сейчас в России построили такую арену как “Санкт-Петербург”. Она одна из самых современных в мире, мы можем даже закрыть крышу там, исключая погодные риски. Последний раз подобный матч проводился в 1957 году в “Лужниках”, где сыграли сборные СССР и Швеции», — сказал Ротенберг журналистам.