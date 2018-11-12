Церемония введения Якушева в Зал хоккейной славы пройдет в Торонто

Источник: РИА "Новости"

Зал хоккейной славы в Торонто был основан в 1943 году. В нем представлены экспонаты об игроках, командах, рекордах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), памятные вещи и трофеи НХЛ, в том числе Кубок Стэнли. Ежегодно в Зал хоккейной славы вводятся новые участники — это могут быть тренеры, игроки, генеральные менеджеры, владельцы, судьи, комментаторы. С 2010 года мужчины и женщины-игроки рассматриваются отдельно, каждый год в Зал хоккейной славы может быть включено не более двух женщин.

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Помимо 71-летнего Якушева, в 2018 году в Зал славы торжественно будут введены канадский вратарь Мартин Бродо, канадский нападающий Мартен Сан-Луи, а также канадская хоккеистка Джейна Хеффорд. Кроме того, в Зал хоккейной славы включат первого чернокожего хоккеиста в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вилли О’Ри и действующего комиссионера НХЛ Гэри Бетмэна.

Кандидаты в члены Зала славы назначаются приемной комиссией из 18 человек — ежегодно каждый член комиссии может предлагать по одной кандидатуре в каждой категории. Затем проходят тайные голосования, кандидаты, набравшие более 75% голосов, принимаются в Зал хоккейной славы. За год максимум могут быть введены четыре игрока, два значимых человека и один судья. Комитет состоит из членов зала славы, персонала и представителей средств массовой информации.

Одним из членов комитета является двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, который и выдвинул кандидатуру Якушева. «Процесс обсуждения проходил очень непросто, я благодарен комиссии и комитету, которые поддержали его кандидатуру, — сказал Ларионов. — Он заслужил это своей карьерой, успехами, отношением к делу. Вместе с другими ребятами, игравшими в легендарной Суперсерии 1972 года, Александр Сергеевич написал историю, и в этом плане вопросов не должно возникать».

Помимо самой процедуры введения хоккеистов в Зал хоккейной славы, в течение еще трех дней проходят мероприятия, посвященные этому событию.

9 ноября к церемонии был приурочен матч регулярного чемпионата НХЛ между Торонто и «Нью-Джерси» (6:1). Днем позже герои общались с прессой и болельщиками. 11 ноября состоится матч команд вратарей Эда Белфура и Гранта Фюра, в котором примут участие Якушев и Ларионов.

Достижения Якушева

Якушев почти всю игровую карьеру провел в московском «Спартаке» (1964−1980), в составе которого трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976), дважды — обладателем Кубка СССР (1970, 1971). Три раза он становился лучшим снайпером чемпионата страны. Всего провел 568 матчей в чемпионатах СССР, забросив 339 шайб. Последние годы карьеры (1980−1983) Якушев выступал за австрийский «Капфенберг».

В составе сборной СССР Якушев дважды завоевывал золото Олимпийских игр (1972, 1976) и семь раз становился чемпионом мира. В 1975 году был признан лучшим нападающим чемпионата мира. Якушев был участником Суперсерий между сборными СССР и Канады (1972, 1974), где оба раза становился самым результативным игроком советской сборной.