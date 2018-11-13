Александр Якушев официально включен в Зал хоккейной славы

Источник: РИА "Новости"

«Александр Якушев принимал участие в Суперсерии 1972 года […] и вместе с другими советскими хоккеистами продемонстрировал потрясающее мастерство», — сказал комиссар НХЛ Гэри Бетмэн, объявляя о введении в Зал славы новых хоккеистов. Он также отметил, что игры Суперсерии-72, благодаря в том числе и игрокам сборной СССР, дали старт международному развитию НХЛ. В наши дни выставочные игры и матчи регулярного чемпионата лиги проводятся уже в таких странах мира, как Германия, Китай, Финляндия, Швейцария и Швеция.

Читайте также Александр Якушев заявил, что считает большой честью свое включение в Зал хоккейной славы

Якушев почти всю игровую карьеру провел в московском «Спартаке» (1964−1980), в составе которого трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976), дважды — обладателем Кубка СССР (1970, 1971). Три раза он становился лучшим снайпером чемпионата страны.

Всего провел 568 матчей в чемпионатах СССР, забросив 339 шайб. Последние годы карьеры (1980−1983) Якушев выступал за австрийский «Капфенберг».

В составе сборной СССР Якушев дважды завоевывал золото Олимпийских игр (1972, 1976) и семь раз становился чемпионом мира.

В 1975 году был признан лучшим нападающим чемпионата мира. Якушев был участником Суперсерий между сборными СССР и Канады (1972, 1974), где оба раза становился самым результативным игроком советской сборной.

Якушев стал первым с 2005 года членом Зала хоккейной славы, который никогда не играл в НХЛ, последним таким хоккеистом был Валерий Харламов. Кроме того, Якушев стал девятым отечественным членом Зала хоккейной славы и восьмым, который был включен как спортсмен. В таком качестве в Зал хоккейной славы попали Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров и Сергей Макаров. В качестве тренера в Зал славы из отечественных специалистов включен Анатолий Тарасов (1974).