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09:09 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду OHL в матче Суперсерии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) одержала победу со счетом 4:0 над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвертом матче Суперсерии 2018 года, который прошел в канадском городе Ошава (провинция Онтарио). Счет в серии стал равным — 2−2.

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Источник: РИА "Новости"

В составе россиян шайбы забросили Александр Романов (1-я минута), Павел Шэн (20), Александр Яремчук (48) и Кирилл Слепец (54).

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Сборная России одержала первую «сухую» победу с 2014 года в рамках Суперсерии. Тогда россияне тоже обыграли команду OHL с аналогичным счетом — 4:0.

Ранее российские хоккеисты уступили, а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 1:2, 3:1. Позже был проигран матч с командой OHL — 1:3. В следующей игре подопечные Валерия Брагина встретятся со сборной Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Игра пройдет в ночь с 13 на 14 ноября.

Суперсерия проводится в 16-й раз. Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной всего три успешных выступления (2010, 2012, 2014). Молодежная сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира с 6 по 16 ноября проводит в Канаде шесть матчей с командами WHL, OHL и QMJHL.

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