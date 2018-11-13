Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду OHL в матче Суперсерии

В составе россиян шайбы забросили Александр Романов (1-я минута), Павел Шэн (20), Александр Яремчук (48) и Кирилл Слепец (54).
Сборная России одержала первую «сухую» победу с 2014 года в рамках Суперсерии. Тогда россияне тоже обыграли команду OHL с аналогичным счетом — 4:0.
Ранее российские хоккеисты уступили, а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 1:2, 3:1. Позже был проигран матч с командой OHL — 1:3. В следующей игре подопечные Валерия Брагина встретятся со сборной Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Игра пройдет в ночь с 13 на 14 ноября.
Суперсерия проводится в 16-й раз. Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной всего три успешных выступления (2010, 2012, 2014). Молодежная сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира с 6 по 16 ноября проводит в Канаде шесть матчей с командами WHL, OHL и QMJHL.