Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду OHL в матче Суперсерии

Источник: РИА "Новости"

В составе россиян шайбы забросили Александр Романов (1-я минута), Павел Шэн (20), Александр Яремчук (48) и Кирилл Слепец (54).

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Сборная России одержала первую «сухую» победу с 2014 года в рамках Суперсерии. Тогда россияне тоже обыграли команду OHL с аналогичным счетом — 4:0.

Ранее российские хоккеисты уступили, а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 1:2, 3:1. Позже был проигран матч с командой OHL — 1:3. В следующей игре подопечные Валерия Брагина встретятся со сборной Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Игра пройдет в ночь с 13 на 14 ноября.