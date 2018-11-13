Александр Якушев заявил, что считает большой честью свое включение в Зал хоккейной славы

Источник: РИА "Новости"

«Я счастлив, что стою на этой сцене. Стать членом Зала славы для меня, хоккеиста, который никогда не играл в НХЛ, — это огромная гордость и честь», — сказал он. Якушев подчеркнул, что горд представлять советский хоккей в Зале славы, в который входят такие мировые звезды, как Уэйн Гретцки, Бобби Орр, Фил Эспозито и Марио Лемье.

Якушев отметил, что до сих пор поддерживает дружеские отношения с канадскими участниками легендарной Суперсерии 1972 года — Эспозито, Иваном Курнуайе, Деннисом Халлом, «но в 1972 году речи о дружбе не было». По его словам, выступление сборной СССР в Канаде принесло признание советскому хоккею в Северной Америке, о котором за океаном тогда ничего не знали. Прославленный спортсмен отметил, что для него и других отечественных хоккеистов того времени было мечтой играть в НХЛ, «однако тогда это было невозможно».

Якушев поблагодарил всех своих партнеров по московскому «Спартаку» и сборной СССР, а также тренеров Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова. «Я горд тем, что провел всю карьеру в любимом клубе моего детства, московском “Спартаке”, с которым мне трижды удалось выиграть чемпионат СССР», — сказал он, добавив, что Тарасов всегда хотел его видеть в ЦСКА.

Помимо 71-летнего Якушева, в 2018 году в Зал славы торжественно введены канадский вратарь Мартин Бродо, канадский нападающий Мартен Сан-Луи, а также канадская хоккеистка Джейна Хеффорд. Кроме того, в Зал хоккейной славы включили первого чернокожего хоккеиста в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вилли О’Ри и действующего комиссара НХЛ Гэри Бетмэна. В Торонто в понедельник были также отмечены за заслуги перед НХЛ радиокомментатор на матчах клуба «Торонто Мейпл Лифс» Джо Боуэн и журналист газеты New York Post Ларри Брукс.

Достижения Якушева

Якушев почти всю игровую карьеру провел в московском «Спартаке» (1964−1980), в составе которого трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976), дважды — обладателем Кубка СССР (1970, 1971). Три раза он становился лучшим снайпером чемпионата страны. Всего провел 568 матчей в чемпионатах СССР, забросив 339 шайб. Последние годы карьеры (1980−1983) Якушев выступал за австрийский «Капфенберг».

В составе сборной СССР Якушев дважды завоевывал золото Олимпийских игр (1972, 1976) и семь раз становился чемпионом мира. В 1975 году был признан лучшим нападающим чемпионата мира. Якушев был участником Суперсерий между сборными СССР и Канады (1972, 1974), где оба раза становился самым результативным игроком советской сборной.