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09:28 (мск), источник: ТАСС

Якушев рассказал, что во время введения в Зал хоккейной славы он был словно во сне

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, лучший бомбардир Суперсерий 1972 и 1974 годов Александр Якушев во время участия в церемонии введения в Зал хоккейной славы находился словно во сне. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Якушев был введен в Зал славы, находящийся в Торонто, в ночь на вторник. Также в Зал славы ввели канадского вратаря Мартин Бродо, канадского нападающего Мартена Сан-Луи и хоккеистку Джейну Хеффорд. Кроме того, в Зал славы включили первого чернокожего хоккеиста в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вилли О’Ри и комиссионера НХЛ Гэри Бетмэна.

«Все происходило очень торжественно, было очень много людей, очень большие поздравления, проняло до слез. С ответной речью выступали Бродер, Сан-Луи, и представляете они, взрослые мужики, плакали — настолько это трогательно. Остается такое впечатление, как будто ты находишься во сне», — сказал Якушев.

«Я сам, когда выступал, волновался, как и все. Не случайно эти люди, прошедшие горнило НХЛ, говорили свою речь со слезами на глазах», — добавил Якушев.

В ходе уик-энда, посвященного введению новых членов в Зал славы, они посетили матч чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Нью-Джерси», им были вручены перстни членов Зала, они отвечали на вопросы болельщиков. Кроме того, новые члены Зала славы провели хоккейный матч с теми, кто был введен туда ранее, выступив за команды известных в НХЛ вратарей Эдди Белфора и Гранта Фюра.

«Все три дня этих мероприятий были очень важными — здесь нельзя выделить что-то отдельно. Была и встреча с болельщиками, вручение перстней, что тоже очень торжественно. Ну и предпоследним был матч между ветеранами, и сегодня введение в Зал славы с вручением плакетки с твоим именем, которая уже висит в Зале славы», — отметил Якушев.

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