Якушев рассказал, что во время введения в Зал хоккейной славы он был словно во сне

Источник: РИА "Новости"

Якушев был введен в Зал славы, находящийся в Торонто, в ночь на вторник. Также в Зал славы ввели канадского вратаря Мартин Бродо, канадского нападающего Мартена Сан-Луи и хоккеистку Джейну Хеффорд. Кроме того, в Зал славы включили первого чернокожего хоккеиста в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вилли О’Ри и комиссионера НХЛ Гэри Бетмэна.

«Все происходило очень торжественно, было очень много людей, очень большие поздравления, проняло до слез. С ответной речью выступали Бродер, Сан-Луи, и представляете они, взрослые мужики, плакали — настолько это трогательно. Остается такое впечатление, как будто ты находишься во сне», — сказал Якушев.

«Я сам, когда выступал, волновался, как и все. Не случайно эти люди, прошедшие горнило НХЛ, говорили свою речь со слезами на глазах», — добавил Якушев.

В ходе уик-энда, посвященного введению новых членов в Зал славы, они посетили матч чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Нью-Джерси», им были вручены перстни членов Зала, они отвечали на вопросы болельщиков. Кроме того, новые члены Зала славы провели хоккейный матч с теми, кто был введен туда ранее, выступив за команды известных в НХЛ вратарей Эдди Белфора и Гранта Фюра.