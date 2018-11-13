Михайлов, Могильный и Зубов претендуют на введение в Зал славы в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

В перечень также вошли четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» чех Патрик Элиаш, канадец Пьер Тарджон, на счету которого 1327 очков за карьеру в НХЛ, американец Джереми Рёник (1216 очков в НХЛ), олимпийский чемпион швед Даниэль Альфредссон, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли канадец Теорен Флёри, американец Кит Ткачук (1065 очков в НХЛ), лучший защитник НХЛ сезона-1981/82 канадец Дуг Уилсон, олимпийский чемпион канадец Кёртис Джозеф — вратарь, имеющий наибольшее количество побед в НХЛ среди тех, кто ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, а также чемпион НХЛ канадец Род Бриндамор.

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Михайлов бы капитаном сборной СССР с 1972 по 1980 год, в ее составе стал двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира. Участник Суперсерий 1972 и 1974 годов, играл в тройке нападения с Владимиром Петровым и введенным в Зал славы Валерием Харламовым.

Могильный провел в НХЛ 990 матчей (1032 очка), является обладателем Кубка Стэнли (2000) в составе «Нью-Джерси», олимпийским чемпионом Игр-1988, чемпионом мира (1989). В 2003 году нападающий получил «Леди Бинг Трофи» — приз, вручаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким мастерством.

Зубов — двукратный обладатель Кубка Стэнли (в 1994 году с «Рейнджерс», в 1999 году с «Далласом»), олимпийский чемпион Игр-1992. Защитник завершил карьеру в НХЛ в 2009 году с 888 очками в 1232 матчах. В 2009—2011 годах выступал за петербургский СКА.