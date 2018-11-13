«Горжусь, что всю карьеру провел в «Спартаке». Якушев введен в Зал хоккейной славы

Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы. Официальная церемония состоялась в ночь на 13 ноября в канадском Торонто.

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Якушев стал первым с 2005 года членом Зала хоккейной славы, который никогда не играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Последним таким хоккеистом был Валерий Харламов. Кроме того, Якушев стал девятым отечественным членом Зала хоккейной славы и восьмым, который включен как спортсмен. В таком качестве в Зал хоккейной славы попали Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров и Сергей Макаров. В качестве тренера в Зал славы из отечественных специалистов включен Анатолий Тарасов (1974).

«Зал хоккейной славы — это не просто Зал НХЛ. Мы это видим, и то, что туда ввели Якушева, Третьяка, Харламова и Тарасова, говорит о том, что у нас большой авторитет в хоккее. Я рад, что ту эпоху, начавшуюся с того поколения, игравшего с канадцами, они не забывают. Наш хоккей высоко котируется и уважаем во всем мире», — отметил член выборного комитета Зала хоккейной славы в Торонто Игорь Ларионов.

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Путь к славе

Увлечение спортом для Якушева началось с футбола. Позднее Александр занялся хоккеем и в 12-летнем возрасте выступал за заводскую команду «Серп и Молот» (на этом предприятии работали его родители). Через два года Якушеву пришлось делать выбор между футболом и хоккеем. Сначала он пошел в академию футбольного «Спартака». Однако чуть позднее юный Якушев, играя за «Серп и Молот», забросил две шайбы в ворота «Спартака» на одном из турниров, где на него обратил внимание старший тренер красно-белых Александр Игумнов.

Якушев чувствовал, что хоккей ему давался легче футбола, и сделал окончательный выбор. Уже весной 1961 года, в 14 лет, он тренировался в молодежной команде «Спартака». Через два года талантливого хоккеиста начали подпускать к тренировкам с основным составом. Во взрослой команде Якушев дебютировал в 1964 году. Борис Майоров пропускал встречу с «Крыльями Советов», и главный тренер «Спартака» Всеволод Бобров принял решение поставить Якушева на его позицию — в первую тройку к Вячеславу Старшинову и Евгению Майорову. В своем дебютном матче Якушев забросил шайбу.

В 1967 году Якушев впервые получил вызов в сборную СССР, но на чемпионате мира в Австрии провел только два матча и отметился заброшенной шайбой. Постепенно он превращался в одного из лучших нападающих страны.

Звездный час форварда настал в 1972 году, когда он стал олимпийским чемпионом и самым результативным игроком сборной СССР в легендарной Суперсерии с канадцами, забросив семь шайб и сделав четыре результативные передачи.

В каждом из четырех московских матчей Якушев был признан лучшим игроком советской сборной. Именно тогда за игравшим под 15-м номером форвардом закрепилось прозвище Як-15, которое придумали канадцы. Во многом благодаря яркой и запоминающейся игре в Суперсерии 1972 года Якушев и был принят в Зал хоккейной славы.

«После Суперсерии 1972 года прошло 46 лет и, конечно, несколько неожиданно было спустя это время услышать, что тебя ввели в Зал славы. Как я считаю, это является знаком признания российского хоккея. Это не только моя награда, но и награда хоккея нашей страны», — подчеркнул Якушев.

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17 сезонов за «Спартак»

До Олимпиады 1976 года в австрийском Инсбруке Якушев держал высочайший уровень. В Суперсерии-1974 он снова стал лучшим бомбардиром сборной СССР (5+3), а в 1976-м — двукратным олимпийским чемпионом. С 1973 по 1975 год советская сборная становилась победителем чемпионатов мира. Всего на чемпионатах мира и Олимпиадах Якушев провел за сборную СССР 91 матч и забросил 64 шайбы.

Якушева, несомненно, можно считать одним из лучших нападающих 70-х годов. Он провел 17 сезонов за «Спартак», принял участие в 563 матчах и забросил 339 шайб. В составе красно-белых Якушев трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976) и дважды — обладателем Кубка страны (1970, 1971). «Я горд тем, что провел всю карьеру в любимом клубе моего детства, московском «Спартаке», — сказал Якушев на церемонии.

По словам двукратного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова, Якушев был включен в Зал хоккейной славы не только благодаря играм в Суперсериях. «Серии стали поводом для введения, но выбор, насколько я знаю, происходит по нескольким критериям, в том числе и по общему вкладу игрока в развитие хоккея. Приятно осознавать, что даже годы спустя лига ценит игроков, которые подняли хоккей на ту высоту, на которой он находится», — отметил Фетисов.

По окончании выступлений за «Спартак» Якушев с 1980 по 1983 год играл за австрийский «Кафенберг». После возвращения на родину он стал помощником Бориса Кулагина в «Спартаке», а затем и главным тренером.

С 1993 по 1997 год Якушев работал в швейцарском клубе «Амбри-Пиота», после чего возглавил сборную России. По окончании провального чемпионата мира 2000 года в Санкт-Петербурге, где российская команда проиграла белорусам, латышам, швейцарцам и американцам и не вышла из группы, Якушев покинул сборную и больше не возвращался к тренерской работе.

В настоящее время Якушев играет за команду «Легенды хоккея» и является председателем совета Ночной хоккейной лиги, взявшейся за развитие любительского хоккея в России.

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Процедура выбора в Зал хоккейной славы

Зал хоккейной славы в Торонто был основан в 1943 году. В нем представлены экспонаты, рассказывающие об игроках, командах, рекордах Национальной хоккейной лиги, памятные вещи и трофеи НХЛ, в том числе Кубок Стэнли. Ежегодно в Зал хоккейной славы вводятся новые участники — это могут быть тренеры, игроки, генеральные менеджеры, владельцы, судьи, комментаторы. С 2010 года мужчины и женщины-игроки рассматриваются отдельно, каждый год в Зал хоккейной славы может быть включено не более двух женщин.

Кандидаты в члены Зала славы назначаются приемной комиссией из 18 человек — ежегодно каждый член комиссии может предлагать по одной кандидатуре в каждой категории. Затем проходят тайные голосования, кандидаты, набравшие более 75% голосов, принимаются в Зал хоккейной славы. За год максимум могут быть введены четыре игрока, два значимых человека и один судья. Комитет состоит из членов Зала славы, персонала и представителей средств массовой информации.

Одним из членов комитета является двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, который и выдвинул кандидатуру Якушева. «Процесс обсуждения проходил очень непросто, я благодарен комиссии и комитету, которые поддержали его кандидатуру, — сказал Ларионов. — Он заслужил это своей карьерой, успехами, отношением к делу. Вместе с другими ребятами, игравшими в легендарной Суперсерии 1972 года, Александр Сергеевич написал историю, и в этом плане вопросов не должно возникать».

Кроме 71-летнего Якушева в 2018 году в Зал славы торжественно будут введены канадский вратарь Мартин Бродо, канадский нападающий Мартен Сан-Луи, а также канадская хоккеистка Джейна Хеффорд. Кроме того, в Зал хоккейной славы включат первого чернокожего хоккеиста в истории Национальной хоккейной лиги Вилли О’Ри и действующего комиссионера НХЛ Гэри Бетмэна.

Помимо официальной части включения в Зал хоккейной славы с 9 по 12 ноября в Торонто был предусмотрен еще ряд мероприятий по этому случаю. 9 ноября к церемонии был приурочен матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Нью-Джерси» (6:1), где были представлены все будущие члены Зала славы. Днем позже герои общались с прессой и болельщиками, а также получили специальные перстни. 11 ноября состоялся матч команд вратарей Эда Белфура и Гранта Фюра, в котором примут участие Якушев и Ларионов.