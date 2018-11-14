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08:09 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду QMJHL в матче Суперсерии

ТАСС, 14 ноября. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) одержала победу со счетом 5:1 над командой Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче Суперсерии 2018 года, который прошел в канадском городе Шербрук (провинция Квебек). Российская сборная вышла вперед в серии, счет стал — 3−2.

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Источник: РИА "Новости"

В составе россиян шайбы забросили Никита Шашков (4-я минута), Иван Муранов (16), Артем Галимов (38), Кирилл Слепец (52) и Иван Чехович (52). У канадцев отличился Джозеф Пьер-Оливье (7).

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Ранее российские хоккеисты уступили, а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 1:2, 3:1. Аналогично подопечные Валерия Брагина провели матчи с командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) — 1:3, 4:0. Заключительную игру Суперсерии сборная России снова проведет против команды QMJHL. Встреча пройдет в ночь с 15 на 16 ноября в Драммондвилле (провинция Квебек).

Суперсерия проводится в 16-й раз. Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной всего три успешных выступления (2010, 2012, 2014). Молодежная сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира с 6 по 16 ноября проводит в Канаде шесть матчей с командами WHL, OHL и QMJHL.

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