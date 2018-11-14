Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду QMJHL в матче Суперсерии

Ранее российские хоккеисты уступили, а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 1:2, 3:1. Аналогично подопечные Валерия Брагина провели матчи с командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) — 1:3, 4:0. Заключительную игру Суперсерии сборная России снова проведет против команды QMJHL. Встреча пройдет в ночь с 15 на 16 ноября в Драммондвилле (провинция Квебек).

Суперсерия проводится в 16-й раз. Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной всего три успешных выступления (2010, 2012, 2014). Молодежная сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира с 6 по 16 ноября проводит в Канаде шесть матчей с командами WHL, OHL и QMJHL.