Такого ещё не было. Наши парни впервые порвали Канаду два раза подряд

Когда-то сборная России проигрывала канадцам на этом уровне 16 матчей подряд, но сейчас всё поменялось.

Суперсерия между молодёжными сборными России и Канады берёт начало в 2003 году. Долгое время ноябрьские поездки на родину хоккея не приносили нашим ребятам желаемого результата. Только в 2010 году была одержана первая победа в серии (4−2), а всего за 14 лет россияне выиграли лишь три серии.

Суперсерия CHL — Россия



2003: победа CHL 5−1

2004: победа CHL 4−2

2005: победа CHL 6−0

2006: победа CHL 6−0

2007: победа CHL 4−2

2008: победа CHL 5−1

2009: победа CHL 6−0

2010: победа России 4−2

2011: победа CHL по очкам 10−8 (3−3)

2012: победа России по очкам 10−8 (3−3)

2013: победа CHL по очкам 10−8 (3−3)

2014: победа России 4−2

2015: победа CHL 5−1

2016: победа CHL 4−2

2017: победа CHL по буллитам, ничья по очкам 9−9 (3−3).

Валерий Брагин — тренер, который за время работы с молодёжной сборной успел стать настоящей легендой не только в России, но и за её пределами. Истории о том, как он ломал планшетки в перерыве финала с Канадой, когда наши горели 0:3, или о том, как он ходил по бортику во время тяжелейшего матча с американцами, давно стали притчей во языцех.

Но даже Брагину раньше не удавалось привести наших ребят к двум оглушительным победам подряд в рамках суперсерии. Да ещё и сделать это за одни сутки. Ни усталость, ни более свежий соперник не помешали россиянам сначала выиграть у сборной OHL — 4:0, а затем у сборной QMJHL со счётом 5:1. Более того, ни разу сборной России не удавалось даже просто выиграть следующий за убедительной победой матч. Всего три раза до этого сезона Россия побеждала в матче суперсерии с разницей в четыре шайбы — в 2007-м (5:1 в матче с WHL), 2012-м (6:2 в матче с QMJHL) и в 2014-м (4:0 в матче с OHL), и за этим обязательно следовали не менее чувствительные поражения (1:4, 2:5 и 1:5). Примечательно, что от тех же соперников, которые терпели разгром.

Оборона и меньшинство — наше всё

Помимо двух захватывающих побед, в ожидании решающей встречи можно порадоваться ещё двум вещам. Канадцы за пять игр ни разу не реализовали большинство (0 голов в 18 попытках) и впервые за историю суперсерий забивают с большим трудом даже в равных составах. В пяти матчах сборные CHL забросили только семь шайб — вдвое меньше россиян. Брагин всегда обращает особое внимание на грамотную оборону, но этот случай — беспрецедентный. Меньше 13 шайб за серию канадцы ещё не забивали, случилось это в 2012 году, а последние три года отгружали россиянам как минимум 20 голов. Далеко не последнюю роль здесь сыграл вратарь Пётр Кочетков. Он вытаскивает мёртвые шайбы, успокаивает игру и придаёт уверенности своим полевым. В этом сезоне он уже признавался лучшим вратарём недели в ВХЛ, а также дебютировал в КХЛ.

«У них было не много моментов, но это хорошая команда, и она использовала свои шансы. Мы ждали от россиян той игры, которую они показали. Их защитники очень активны, которые сразу выдвигаются на нападающих, и нам приходилось играть через заброс. Думаю, для наших ребят это стало сюрпризом. У нас яркие нападающие, которые любят забивать в быстрых атаках, они были не совсем готовы к такому сопротивлению. Однако серия длится шесть матчей, наши ребята уже не раз были в подобных ситуациях. Надо разобрать ошибки и хорошо сыграть в последнем матче. Надеюсь, выиграем серию по буллитам», — отметил тренер сборной QMJHL Джим Халтон.

Что могут значить эти две победы

Заключительный матч суперсерии станет ещё одной проверкой на прочность. Россияне взяли контроль над серией и впервые повели в счёте, но всё решится в ночь на пятницу мск. Отдохнувшая и злая сборная QMJHL может взять реванш, тогда победителя серии снова будут определять по буллитам. Но если двух крупных побед подряд мы в суперсериях раньше не видели, то три победы подряд уже случались — в 2013-м и 2014-м. Сейчас всё в руках наших ребят. У них есть время отдохнуть и подготовиться.

Для грядущего чемпионата мира эта суперсерия является лишь подготовкой. Из этого состава «молодёжки» далеко не все поедут в Ванкувер на мировое первенство, добрая половина кандидатов осталась в Европе. У канадцев тоже не сильнейшие составы. Несколько лет подряд россияне неизменно били канадцев в плей-офф МЧМ. Началось всё с первой победы в суперсерии в 2010-м и фантастической победы над Канадой в финале МЧМ-2011, а закончилось последней победой в суперсерии в 2014-м и поражением от тех же канадцев в финале МЧМ-2015.