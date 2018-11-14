Брагин: Россиянам в физическом плане было непросто в матче со сборной QMJHL

Встреча, состоявшаяся во вторник в Шербруке, завершилась победой россиян со счетом 5:1. Счет в серии стал 3−2 в пользу команды Брагина.
«Вчерашняя победа (в понедельник — прим. ред.) отняла много сил, поэтому в физическом плане против сборной лиги Квебека было непросто. Соперник даже отменил игровой день в своей лиге для целенаправленной подготовки к матчу с нами, поэтому превосходил нас в свежести, тем важнее было посмотреть на наших игроков в таких непростых условиях», — сказал Брагин, чьи слова приводятся на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
«Игроки поняли, как играть правильно, и продемонстрировали полную самоотдачу. В шестом матче рассчитываем увидеть то же самое. В плане тактики действовали правильно, много терпели и справились», — отметил тренер.
Заключительный шестой матч серии российская «молодежка» вновь проведет против сборной QMJHL, игра состоится в четверг в городе Драммондвилл.