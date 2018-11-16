Россия вырвала у Канады победу в Суперсерии! Команда Брагина снова показала русский характер

Драммондвилл — последний канадский город для сборной России на этой молодежной Суперсерии. После победы в пятом матче команда Брагина осталась в Шербруке, где в среду и четверг провела раскатку. На шестую и финальную игру хоккеисты добирались на автобусе. Для того, чтобы одержать впервые за четыре года победу на этом турнире, сборной России нужно было не проиграть в основное время. Учитывая игру канадцев из лиги Квебека в первом матче, это было вполне реально.

В воротах российской команды играл Даниил Тарасов, именно этот голкипер (сын знаменитого вратаря Вадима Тарасова) зарекомендовал себя с наилучшей стороны на Суперсерии и имеет все шансы начать молодежный чемпионат мира. Хотя не стоит сбрасывать со счетов Кочеткова и Устинского (выступал на турнире Четырех наций) — оба готовы составить конкуренцию вратарю из системы «Салавата».

И в шестом матче (четвертом для себя) Тарасов смотрелся здорово. Например, в моменте с первым голом канадцев Даниил вряд ли что-то мог сделать. Антуан Моран на очень высокой скорости влетел в зону соперника и ловко бросил с острого угла. Среагировать вратарю в этом моменте было почти нереально.

Несмотря на то, что шайб было немного, первые двадцать минут игры получились самыми задорными на этой Суперсерии. Немного безрассудно действовали команды, отойдя от прагматичного и взрослого хоккея, которые был в предыдущих встречах. Не шла игра в большинстве. Но если в первых пяти матчах сборная России забила два гола при численном преимуществе, то канадцы вообще не разу не реализовали большинство. В последней игре у обеих команд в этом компоненте было по нулям.

Во втором периоде шестого матча хозяева просто «задушили» соперника на льду, заперев россиян в своей зоне и замучив Тарасова бросками. Чуть ли не единственный и точно самый опасный момент за 20 минут россияне создали стараниями Муранова — Иван вырвался в контратаку и убежал «один в ноль», но Велено был на месте. Зато третий период команда Брагина начала ударно — Степан Старков сравнял счет.

И вроде все для сборной России наладилось: пошли атаки, преимущество канадцев стало не таким явным. Однако соперник все-таки вышел вперед. Счет 2:1 в пользу хозяев сделал Добсон, а голевую передачу на себя записал вратарь Велено. Но рано было расстраиваться. Россияне как всегда решили все в последний момент! За 14 секунд до конца третьего периода после таймаута забил Дмитрий Завгородний.

Забавно, что, обеспечив себе победу на турнире, россияне должны были еще провести овертайм, ведь счет по итогам трех периодов был ничейным. В дополнительное время гол Ольшанского принес четвертую победу над канадцами.