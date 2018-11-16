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10:16 (мск), источник: Sport24

Россия вырвала у Канады победу в Суперсерии! Команда Брагина снова показала русский характер

Все решилось за 14 секунд до конца третьего периода.

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Драммондвилл — последний канадский город для сборной России на этой молодежной Суперсерии. После победы в пятом матче команда Брагина осталась в Шербруке, где в среду и четверг провела раскатку. На шестую и финальную игру хоккеисты добирались на автобусе. Для того, чтобы одержать впервые за четыре года победу на этом турнире, сборной России нужно было не проиграть в основное время. Учитывая игру канадцев из лиги Квебека в первом матче, это было вполне реально.

В воротах российской команды играл Даниил Тарасов, именно этот голкипер (сын знаменитого вратаря Вадима Тарасова) зарекомендовал себя с наилучшей стороны на Суперсерии и имеет все шансы начать молодежный чемпионат мира. Хотя не стоит сбрасывать со счетов Кочеткова и Устинского (выступал на турнире Четырех наций) — оба готовы составить конкуренцию вратарю из системы «Салавата».

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И в шестом матче (четвертом для себя) Тарасов смотрелся здорово. Например, в моменте с первым голом канадцев Даниил вряд ли что-то мог сделать. Антуан Моран на очень высокой скорости влетел в зону соперника и ловко бросил с острого угла. Среагировать вратарю в этом моменте было почти нереально.

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Несмотря на то, что шайб было немного, первые двадцать минут игры получились самыми задорными на этой Суперсерии. Немного безрассудно действовали команды, отойдя от прагматичного и взрослого хоккея, которые был в предыдущих встречах. Не шла игра в большинстве. Но если в первых пяти матчах сборная России забила два гола при численном преимуществе, то канадцы вообще не разу не реализовали большинство. В последней игре у обеих команд в этом компоненте было по нулям.

Во втором периоде шестого матча хозяева просто «задушили» соперника на льду, заперев россиян в своей зоне и замучив Тарасова бросками. Чуть ли не единственный и точно самый опасный момент за 20 минут россияне создали стараниями Муранова — Иван вырвался в контратаку и убежал «один в ноль», но Велено был на месте. Зато третий период команда Брагина начала ударно — Степан Старков сравнял счет.

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И вроде все для сборной России наладилось: пошли атаки, преимущество канадцев стало не таким явным. Однако соперник все-таки вышел вперед. Счет 2:1 в пользу хозяев сделал Добсон, а голевую передачу на себя записал вратарь Велено. Но рано было расстраиваться. Россияне как всегда решили все в последний момент! За 14 секунд до конца третьего периода после таймаута забил Дмитрий Завгородний.

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Забавно, что, обеспечив себе победу на турнире, россияне должны были еще провести овертайм, ведь счет по итогам трех периодов был ничейным. В дополнительное время гол Ольшанского принес четвертую победу над канадцами.

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Год назад команда Брагина была близка к победе в Суперсерии, но уступила по буллитам. В этот раз сборная России решила все в основное время, сделав это так «по-брагински» — на последних секундах, на нервах, на адреналине. Теперь надо также через полтора месяца в Ванкувере. И желательно в финале!

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