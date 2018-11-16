ФХР: Успех россиян в молодежной Суперсерии говорит о правильной подготовке команд

Источник: РИА "Новости"

Российские хоккеисты выиграли со счетом 4−2 и в четвертый раз стали победителями Суперсерии — ранее они побеждали в этом турнире в 2010, 2012 и 2014 годах. Подопечные Валерия Брагина уступили, а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 1:2, 3:1. Аналогично подопечные Брагина провели матчи с командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) — 1:3, 4:0. Во встречах со сборной Главной юниорской лиги Квебека россияне выиграли оба раза — 5:1, 3:2 ОТ.

«Отметим, что молодежная сборная выступала двумя составами — другой состав выступал на Турнире четырех наций в Чехии. Это говорит о глубине нашего резерва, — сказал Ротенберг. — А то, что все наши сборные, которые играли в ноябрьских международных матчах, добились успехов, говорит о правильной подготовке команд. Мы долго выстраивали эту систему, основанную на правильном отборе, тренировочном процессе, питании, аналитических данных, и теперь она дает результат».

Несмотря на то, что Суперсерия является этапом подготовки к чемпионату мира, успех всегда важен для сборной России любого возраста, отметил Ротенберг. «Любая наша сборная представляет страну, и тренировочных матчей для нее не может быть в принципе, так как к ней приковано внимание многих людей в России. И чем старше хоккеисты, тем больше внимания болельщиков. Конечно, результат важен, и не только с точки зрения психологии, но и правильной подготовки к молодежному чемпионату мира», — подчеркнул он.

«Все наши команды всегда играют на победу. Валерий Брагин как раз говорил, что наша основная задача — победа в каждом следующем матче. А просмотр кандидатов — одна из важных составляющих подготовки перед молодежным чемпионатом мира», — добавил он.