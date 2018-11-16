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16:27 (мск), источник: ТАСС

ФХР: Успех россиян в молодежной Суперсерии говорит о правильной подготовке команд

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Успех сборной России по хоккею в молодежной Суперсерии против команд канадских лиг говорит о правильной подготовке. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

Российские хоккеисты выиграли со счетом 4−2 и в четвертый раз стали победителями Суперсерии — ранее они побеждали в этом турнире в 2010, 2012 и 2014 годах. Подопечные Валерия Брагина уступили, а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 1:2, 3:1. Аналогично подопечные Брагина провели матчи с командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) — 1:3, 4:0. Во встречах со сборной Главной юниорской лиги Квебека россияне выиграли оба раза — 5:1, 3:2 ОТ.

«Отметим, что молодежная сборная выступала двумя составами — другой состав выступал на Турнире четырех наций в Чехии. Это говорит о глубине нашего резерва, — сказал Ротенберг. — А то, что все наши сборные, которые играли в ноябрьских международных матчах, добились успехов, говорит о правильной подготовке команд. Мы долго выстраивали эту систему, основанную на правильном отборе, тренировочном процессе, питании, аналитических данных, и теперь она дает результат».

Несмотря на то, что Суперсерия является этапом подготовки к чемпионату мира, успех всегда важен для сборной России любого возраста, отметил Ротенберг. «Любая наша сборная представляет страну, и тренировочных матчей для нее не может быть в принципе, так как к ней приковано внимание многих людей в России. И чем старше хоккеисты, тем больше внимания болельщиков. Конечно, результат важен, и не только с точки зрения психологии, но и правильной подготовки к молодежному чемпионату мира», — подчеркнул он.

«Все наши команды всегда играют на победу. Валерий Брагин как раз говорил, что наша основная задача — победа в каждом следующем матче. А просмотр кандидатов — одна из важных составляющих подготовки перед молодежным чемпионатом мира», — добавил он.

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в канадских Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января 2019 года. Россияне на предварительном этапе в группе А сыграют с действующим чемпионом мира командой Канады, чехами, швейцарцами и датчанами. На последнем турнире россияне уступили в ¼ финала.

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