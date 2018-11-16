Они грохнули Канаду впервые за четыре года. 5 лучших игроков молодежной сборной России на Суперсерии

Молодежная сборная России в четвертый раз в истории и впервые за четыре года выиграла Суперсерию у сборных канадских юниорских лиг. По итогам шести встреч счет в серии 4−2 в пользу россиян. Причем команда Валерия Брагина вырвала победу в двух последних матчах со сборной Лиги Квебека. Последний раз России это удавалось сделать восемь лет назад, в ноябре 2010 года. Тогда, спустя два месяца, наша команда выиграла последнее на данный момент золото молодежного чемпионата мира.

Пять лучших игроков в составе сборной России на Суперсерии с Канадой по версии Sport24.

Нападающий Степан Старков

Форвард «Сочи» стал лучшим бомбардиром на Суперсерии, в шести матчах набрав 6 (2+4) очка. 19-летний крайний нападающий зарекомендовал себя с наилучшей стороны и сделал хорошую заявку на поездку на МЧМ в Ванкувер. Очевидным плюсом Степана является то, что он в этом сезоне имеет постоянную практику в КХЛ. За «Сочи» Старков сыграл 21 матч, в среднем проводя на льду по 9 минут. Не слишком много, но для молодого хоккеиста по меркам нашей лиги цифры солидные. У Брагина воспитанник московского «Спартака» выходил в первом звене, постоянно был заряжен на бросок и довольно ровно провел всю Суперсерию.

Нападающий Дмитрий Завгородний

На этом турнире Валерия Брагина наверняка порадовали русские легионеры, выступающие в юниорских лигах Канады. Чуть ли не лучше всех зарекомендовал себя Дмитрий Завгородний, играющий в лиге Квебека. 18-летний форвард в двух матчах набрал 3 (2+1) очка и поразил своей солидной игрой. Проспект «Калгари» сейчас выступает в «Римуски» и входит в десятку лучших бомбардиров QMJHL (одно время даже лидировал), набирая в среднем больше очка за игру. Завгороднего отличает крутой кистевой бросок, он быстр, настырен, с хорошим и пасом. В первом матче на Суперсерии Дмитрий немного тушевался, но это было лишь в первом периоде, затем он набрал два очка. Его тройка с Ховановым и Чеховичем выглядит готовой для молодежного чемпионата мира.

Нападающий Кирилл Слепец

Воспитанник «Локомотива» довольно посредственно начал Суперсерию и в первых матчах совсем не запомнился. Однако затем Кирилл разыгрался и показал себя как один из самых креативных хоккеистов нынешней сборной, способный создать момент из ничего. Известно, что ярославская школа каждый год буквально пачками выдает талантливых игроков. Всем, конечно, не хватает место в основе клуба КХЛ. В этом сезоне за «Локомотив» Кирилл отыграл всего четыре матча и заработал показатель полезности «-4». Для взрослого хоккея 19-летний форвард выглядел «сыроватым» и нестабильным. Хотя таланта ему не занимать, что и показал он в Канаде. Слепец подтянул «физику» и прибавлял от матча к матчу по ходу турнира.

Вратарь Петр Кочетков

Еще один игрок «Сочи» выступил просто блестяще. Сборная России с Кочетковым в воротах выиграла три матча, а сам Петр стал лучшим голкипером турнира по всем показателям. До Суперсерии Петр никогда не вызывался в национальную команду, а потому на него толком и не рассчитывали. Теперь же очевидно, что голкипер «Сочи» (в КХЛ провел один матч) поедет на молодежный чемпионат мира, но вряд ли в качестве первого номера. Тарасов, к примеру, сильнее технически, да и Устинский далеко не промах. Но зато Кочетков отражает буквально все, что летит в его сторону. Тренерскому штабу предстоит сделать непростой выбор.

Защитник Александр Алексеев

Проспект «Вашингтона», выбранный в первом раунде под 31-м номером на минувшем драфте, был лучшим защитником сборной России в первых двух матчах c командой лиги WHL, где он и играет. В «Ред Дире» Александр набирает очки в каждом матче — за 19 матчей 24 (7+17) баллов. У Брагина Алексеев действовал в несколько другой манере — не столь ярко в атаке, но не менее надежно в защите. Он здорово разрушал, отбирал шайбу у соперника и помогал вратарю. И совсем не случайно Александр считается сильнейшим русским защитником к 1999 года рождения. Он обладает мощными габаритами (рост— 193 см, вес — 91 кг), хорошим катанием, скоростью и мягкими руками. И почти наверняка именно Алексеев будет играть в первом паре на МЧМ в Ванкувере.