«Выскочили из раздевалки с ножами в зубах»: Канада — о победе России в суперсерии

Источник: fhr.ru

Победа молодёжной сборной России в суперсерии с Канадой — событие не мирового масштаба, но всё же не рядовое. Команда Валерия Брагина вела в серии 3−2 и в решающем матче обеспечила себе победу на последних секундах игры, а в овертайме завершила триумф голом в большинстве. Мнения канадских СМИ о победе России — в нашей подборке.

«Для красоты россияне забили гвоздь в крышку гроба в овертайме»

Обозреватель Journal de Quebec Кевин Дубэ отметил ничего не решающий гол в овертайме, который только ещё раз подтвердил силу нашей «молодёжки».



«Сборной QMJHL требовалась победа в основное время, чтобы сравнять счёт в серии, тогда для определения итогового победителя нужно было проводить буллиты. Победа в овертайме приносит только два очка вместо трёх, но русские обеспечили себе победу. Для красоты они в овертайме забили гвоздь в крышку гроба Канадской хоккейной лиги руками защитника Савелия Ольшанского, который реализовал большинство. В четвёртый раз за 16 лет Россия покидает Канаду с победой в кармане, предыдущие были добыты в 2010, 2012 и 2014 годах».

«Овертайм не имел никакого смысла, кроме канадской чести»

Журналист квебекского издания Journal Express Джонатан Хабаши в ярких красках описал настрой подопечных Валерия Брагина в третьем периоде, сравнив их с пиратами, которые идут на абордаж с ножами в зубах.

Русские выскочили из раздевалки на третий период с ножами в зубах. Степан Старков сравнял счёт уже на 19-й секунде. Родриге пришлось справиться с броском Александра Хованова перед тем, как его партнёры Боден и Велено ассистировали Ноа Добсону, который сделал счёт 2:1. Журналист квебекского издания Journal Express Джонатан Хабаши

«Оставалось играть несколько секунд, но Дмитрий Завгородний обрушил холодный душ на 2719 болельщиков, которые собрались на стадионе. Он идеально бросил верхом и забил, что позволило русским выиграть серию. В овертайме, который уже не имел никакого смысла, кроме канадской чести, Савелий Ольшанский забил победный гол мощным броском от синей линии в большинстве», — отметил журналист.

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Канадцы не справились со сверстниками из КХЛ

Помощник главного тренера сборной QMJHL Стив Хартли обратил внимание на то, что некоторые россияне уже играют на профессиональном уровне, в отличие от канадских игроков.



«В целом наши игроки сделали то, что должны были. Вратарь Оливье Родриге дал нам реальный шанс на победу. Наши ребята столкнулись с более высоким уровнем хоккея, чем в регулярном чемпионате, против них выходили и хоккеисты, выступающие в КХЛ. Они воспользовались этой возможностью, чтобы показать, на что они способны на международном уровне. Это хороший опыт, который многому их научит», — заключил Хартли.

«Завгороднего выбрали только в седьмом раунде, потому что он русский»

Аналитик The Draft Analyst Стив Курнианос, который сотрудничает с такими сайтами, как Sporting News и The Fro Zone, поделился мнением о россиянах, которые отметились заброшенными шайбами в решающем матче. Особенно интересен его комментарий о «русском факторе», из-за которого нападающего Дмитрия Завгороднего выбрали на драфте НХЛ лишь в конце второй сотни. 18-летний форвард набрал 3 (2+1) очка в двух матчах серии.



«Степан Старков доставлял неприятности каждой из трёх главных юниорских лиг Канады, так что его гол в начале третьего периода был вполне логичным. Просто пуля.



Дмитрий Завгородний по сути «выиграл» суперсерию для России, сравняв счёт на последних секундах матча. Ещё один сильный кистевой бросок из круга вбрасывания. Ещё один будоражащий паренёк из QMJHL, которого выбрали только в седьмом раунде, потому что он русский.

Официальным победным голом стала эта «бомба» в овертайме от защитника Савелия Ольшанского. Ольшанский был не так активен, как Романов, Баранов, Рубинчик и Саморуков, но был самым надёжным при игре с шайбой. Россия пропустила два гола или меньше в пяти из шести встреч. Впечатляет.

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