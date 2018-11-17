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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Тамбиев стал главным тренером «Сарыарки»

Леонид Тамбиев назначен на пост главного тренера команды Высшей хоккейной лиги «Сарыарка», информирует официальный сайт клуба.

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Тренерский штаб также пополнит Андрей Банада, являющийся бессменным помощником Тамбиева.

Леонид Тамбиев выступал в качестве игрока до 2007 года. Под его руководством как тренера Сарыарка заняла первое место в регулярном чемпионате-2014/15 и стала бронзовым призером плей-офф. Последние два чемпионата специалист отработал в клубе «СКА-Нева», в прошлом сезоне под его руководством питерский клуб стал обладателем Кубка Петрова.

Контракт заключен на два сезона. Главный тренер в ближайшие дни прибудет в расположение клуба и приступит к тренировочному процессу.

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