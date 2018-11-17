Леонид Тамбиев стал главным тренером «Сарыарки»
Леонид Тамбиев назначен на пост главного тренера команды Высшей хоккейной лиги «Сарыарка», информирует официальный сайт клуба.
Леонид Тамбиев назначен на пост главного тренера команды Высшей хоккейной лиги «Сарыарка», информирует официальный сайт клуба.
Тренерский штаб также пополнит Андрей Банада, являющийся бессменным помощником Тамбиева.
Леонид Тамбиев выступал в качестве игрока до 2007 года. Под его руководством как тренера Сарыарка заняла первое место в регулярном чемпионате-2014/15 и стала бронзовым призером
Контракт заключен на два сезона. Главный тренер в ближайшие дни прибудет в расположение клуба и приступит к тренировочному процессу.