Леонид Тамбиев стал главным тренером «Сарыарки»

Тренерский штаб также пополнит Андрей Банада, являющийся бессменным помощником Тамбиева.



Леонид Тамбиев выступал в качестве игрока до 2007 года. Под его руководством как тренера Сарыарка заняла первое место в регулярном чемпионате-2014/15 и стала бронзовым призером плей-офф. Последние два чемпионата специалист отработал в клубе «СКА-Нева», в прошлом сезоне под его руководством питерский клуб стал обладателем Кубка Петрова.



Контракт заключен на два сезона. Главный тренер в ближайшие дни прибудет в расположение клуба и приступит к тренировочному процессу.