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09:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский хоккеист назвал российских женщин чернобыльскими уродами

Американский хоккеист Райан Уитни в подкасте Spittin' Chicklets высказался о жизни в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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Источник: Reuters

«В России женщины либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявил Уитни.

Канадец также высказался о вкусе российских мужчин.

Да, у них квартиры размером с ванную, и при этом они водят Мерседесы, все обвешаны Louis Vuitton и Gucci. И носят Abercrombie & Fitch, там эту марку тяжело купить, и все ее носят, а я думаю: «Вы что, придурки?»
Райан Уитни
бывший хоккеист ХК «Сочи»

Уитни выступал за «Сочи» в сезоне-2014/15. За сочинскую команду американец провел 42 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал 13 результативных передач.

После ухода из «Сочи» хоккеист сравнил жизнь в России с зомби-апокалипсисом. Американец также пожаловался на изматывающие тренировки и курящих тренеров.

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