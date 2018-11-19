Американский хоккеист назвал российских женщин чернобыльскими уродами

Да, у них квартиры размером с ванную, и при этом они водят Мерседесы, все обвешаны Louis Vuitton и Gucci. И носят Abercrombie & Fitch, там эту марку тяжело купить, и все ее носят, а я думаю: «Вы что, придурки?»

Райан Уитни бывший хоккеист ХК «Сочи»