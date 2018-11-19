Американский хоккеист назвал российских женщин чернобыльскими уродами
Американский хоккеист Райан Уитни в подкасте Spittin' Chicklets высказался о жизни в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Американский хоккеист Райан Уитни в подкасте Spittin' Chicklets высказался о жизни в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«В России женщины либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявил Уитни.
Канадец также высказался о вкусе российских мужчин.
Да, у них квартиры размером с ванную, и при этом они водят Мерседесы, все обвешаны Louis Vuitton и Gucci. И носят Abercrombie & Fitch, там эту марку тяжело купить, и все ее носят, а я думаю: «Вы что, придурки?»
Уитни выступал за «Сочи» в сезоне-2014/15. За сочинскую команду американец провел 42 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал 13 результативных передач.
После ухода из «Сочи» хоккеист сравнил жизнь в России с