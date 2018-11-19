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19:11 (мск), источник: Prosports.kz

ВХЛ. «Сарырка» по буллитам обыграла «Ценг Тоу»

В Караганде завершился матч регулярного чемпионата ВХЛ между местной «Сарыаркой» и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай), сообщает Prosports.kz.

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Матч завершился победой казахстанского клуба по буллитам — 4:3 Б.

«Сарыарка» (Караганда) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 1:0 Б).

1:0 — Желнеровский (Метальников) — 5:45
2:0 — Никулин — 6:17
2:1 — Чжан (Полинин) — 20:51
2:2 — Лукин (Васильев) — 27:44
3:2 — Железнов (Никулин, Назаркин) — 30:21
3:3 — Лукин (Ионов, Ушнев) — 46:27.

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