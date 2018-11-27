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11:32 (мск), источник: ТАСС

Олег Знарок займет должность главного консультанта штаба сборной России по хоккею

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Олег Знарок станет главным консультантом штаба сборной России по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: РИА "Новости"

В обязанности 55-летнего специалиста будет входить наблюдение за играми, тренировочным процессом всех сборных команд, консультирование тренеров, проведение тренировок во время сборов у молодежных команд и основного состава. Основными обязанностями Знарка будет проведение тренировок юниорских сборных России (16−18 лет) и молодежной национальной команды.

«Тренерский опыт Знарка, полученный во время работы в Континентальной хоккейной лиге и на крупнейших международных турнирах, поможет молодым игрокам и тренерам в подготовке, адаптации в сборных, будет способствовать их выходу на новый уровень», — отметил глава штаба национальной команды, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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О возвращении Знарка к тренерской работе будет объявлено 27 ноября на торжественной церемонии в Кремле, на которой специалист будет награжден орденом Дружбы за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх 2018 года.

Знарок возглавлял сборную России в 2014—2018 гг.., под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира — 2014, серебро (2015) и две бронзы (2016, 2017) мировых первенств. Перед чемпионатом мира 2018 года он покинул пост главного тренера, во время мирового первенства он исполнял обязанности консультанта национальной команды.

В период работы в сборной Знарок также руководил петербургским СКА, который возглавлял с 2016 по 2018 год. Знарок трижды становился обладателем Кубка Гагарина (дважды с «Динамо» и один раз со СКА). С 2006 по 2011 год он являлся главным тренером сборной Латвии.

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