Выставка к столетию Анатолия Тарасова открыта в Госдуме

Источник: РИА "Новости"

10 декабря 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Тарасова. На выставке представлены фотографии из семейного архива семьи Тарасовых, экспонаты, связанные с тренером.

«Хочу поблагодарить всех за большое внимание, которое он честно заслужил. В Зале хоккейной славы в Канаде написано: “Мир должен благодарить Россию за то, что она подарила ему гения Тарасова”, — сказала дочь тренера Татьяна Тарасова. — Такие люди, как он, не сдаются, весь мир играет в его хоккей. Я счастлива, что дожила до этого дня и этой минуты, когда им гордится страна; он — в авангарде лучших людей, он — мыслитель и созидатель, он — настоящий гений».

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает Тарасова человеком, построившим отечественный хоккей. «Он уловил русский характер и ритм, который был необходим для игры. Анатолий Владимирович запомнился нам своими великолепными афоризмами, он также отставил большое наследство благодаря своим книгам. Тарасов стал строителем замечательной игры — хоккея», — сказал Майоров.

«Если говорить о нем, как о великом тренере, то он был требователен и к себе, и к игрокам. Я считаю его хоккейным отцом», — отметил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.