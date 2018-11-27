Выставка к столетию Анатолия Тарасова открыта в Госдуме
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Выставка к столетию тренера Анатолия Тарасова открыта в Государственной думе в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Выставка к столетию тренера Анатолия Тарасова открыта в Государственной думе в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
10 декабря 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Тарасова. На выставке представлены фотографии из семейного архива семьи Тарасовых, экспонаты, связанные с тренером.
«Хочу поблагодарить всех за большое внимание, которое он честно заслужил. В Зале хоккейной славы в Канаде написано: “Мир должен благодарить Россию за то, что она подарила ему гения Тарасова”, — сказала дочь тренера Татьяна Тарасова. — Такие люди, как он, не сдаются, весь мир играет в его хоккей. Я счастлива, что дожила до этого дня и этой минуты, когда им гордится страна; он — в авангарде лучших людей, он — мыслитель и созидатель, он — настоящий гений».
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает Тарасова человеком, построившим отечественный хоккей. «Он уловил русский характер и ритм, который был необходим для игры. Анатолий Владимирович запомнился нам своими великолепными афоризмами, он также отставил большое наследство благодаря своим книгам. Тарасов стал строителем замечательной игры — хоккея», — сказал Майоров.
«Если говорить о нем, как о великом тренере, то он был требователен и к себе, и к игрокам. Я считаю его хоккейным отцом», — отметил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Под руководством Тарасова московский ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР (1948−1950, 1955, 1956, 1958−1960, 1963−1966, 1968, 1970−1973, 1975), сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963−1971) и три раза — Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых — в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (IIHF). Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.