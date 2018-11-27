Знарок на посту консультанта штаба сборной РФ по хоккею обещает стремиться к новым победам

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что не надо почивать на лаврах, а нужно начинать с нуля работать и стремиться опять же взять высший пьедестал», — сказал он, комментируя свое назначение на новую должность.

Он упомянул предстоящую в 2022 году зимнюю Олимпиаду в Пекине. «Надо ребятам хорошо подготовиться к ней, выступить так же хорошо», — подчеркнул Знарок, приведший олимпийскую команду к золоту Игр 2018 года в Пхёнчхане.

Как ранее сообщил ТАСС глава штаба национальной команды, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, Знарок займет должность консультанта общего тренерского штаба сборных России, включая юниорские (16−18 лет), молодежную и женскую национальные команды.

Знарок возглавлял сборную России в 2014—2018 гг.., под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира — 2014, серебро (2015) и две бронзы (2016, 2017) мировых первенств. Перед чемпионатом мира 2018 года он покинул пост главного тренера, во время мирового первенства он исполнял обязанности консультанта национальной команды.