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13:15 (мск), источник: ТАСС

Знарок на посту консультанта штаба сборной РФ по хоккею обещает стремиться к новым победам

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Олег Знарок на посту главного консультанта штаба сборной России не намерен почивать на лаврах и будет стремиться к новым победам отечественных хоккеистов. Об этом он заявил журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что не надо почивать на лаврах, а нужно начинать с нуля работать и стремиться опять же взять высший пьедестал», — сказал он, комментируя свое назначение на новую должность.

Он упомянул предстоящую в 2022 году зимнюю Олимпиаду в Пекине. «Надо ребятам хорошо подготовиться к ней, выступить так же хорошо», — подчеркнул Знарок, приведший олимпийскую команду к золоту Игр 2018 года в Пхёнчхане.

Как ранее сообщил ТАСС глава штаба национальной команды, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, Знарок займет должность консультанта общего тренерского штаба сборных России, включая юниорские (16−18 лет), молодежную и женскую национальные команды.

Знарок возглавлял сборную России в 2014—2018 гг.., под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира — 2014, серебро (2015) и две бронзы (2016, 2017) мировых первенств. Перед чемпионатом мира 2018 года он покинул пост главного тренера, во время мирового первенства он исполнял обязанности консультанта национальной команды.

В период работы в сборной Знарок также руководил петербургским СКА, который возглавлял с 2016 по 2018 год. Знарок трижды становился обладателем Кубка Гагарина (дважды с «Динамо» и один раз со СКА). С 2006 по 2011 год он являлся главным тренером сборной Латвии.

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