«Никто не предложил работу»: Знарок вернулся в сборную

Источник: РИА "Новости"

Во вторник утром любителей хоккея обрадовала внезапная новость: Олег Знарок, который привел сборную России к олимпийскому золоту Пхенчхана-2018, возвращается в штаб «Красной машины». Однако теперь он будет работать не тренером, а консультантом.

«Знарок заключил новое соглашение с Федерацией хоккея России. Главный тренер сборной России на Олимпийских играх — 2018, олимпийский чемпион и чемпион мира будет консультантом штаба сборной. В его обязанности будет входить подготовка резерва — работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными. Основными обязанностями Знарка станут проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках Национальной программы подготовки “Красная машина”, консультирование тренеров системы сборных команд», — гласило официальное объявление на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

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Тут же был приведен комментарий самого специалиста:

«Мне предложили работать с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными. Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех».

Такое объявление на сайте и слова самого Знарка не оставляли сомнений, что он будет работать только с молодежью и юниорами. Возникал вопрос: почему экс-наставника сборной России решили отделить от основной команды?

Возможно, здесь сыграло роль желание самого специалиста.

Когда Знарок покинул пост наставника национальной дружины в апреле 2018 года, но еще оставался в роли консультанта, он с большой долей вероятности мог поехать на первый постолимпийский чемпионат мира. Но не стал этого делать, чтобы не давить на своих бывших подопечных и тогда исполнявшего обязанности главного тренера Илью Воробьева, который только летом избавился от приставки «и.о.».

Выходит, что трехкратный обладатель Кубка Гагарина, победитель Олимпиады и чемпионата мира будет лишь давать советы по воспитанию молодежи?

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Это еще не точно. Чуть позже первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг добавил, что консультации специалиста потребуются и в главной команде страны.

«Олег Валерьевич возвращается в общий тренерский штаб сборных России по хоккею. Под этим понятием понимаются все штабы сборных России по хоккею. Специалист будет проводить тренировки и давать консультации, например, в юниорских сборных, женской команде и так далее. Этот штаб можно назвать большим штабом Федерации хоккея России. Олег Валерьевич будет консультировать и меня по различным направлениям, развитию игроков сборных различных возрастов. Здесь важно понимать, что имеются ввиду все сборные, а не только мужская национальная команда», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Любопытно, что сам Знарок, напротив, ничего не говорил о «мужской национальной команде» в своем первом комментарии, так что в круге обязанностей экс-наставника сборной России еще предстоит разобраться. Но в любом случае бывший тренер явно успел заскучать после полугодового отдыха и готов теперь вернуться в хоккей в роли кого угодно.

Я думаю, что не надо почивать на лаврах, а нужно начинать с нуля работать и стремиться опять же взять высший пьедестал. В 2022 году будет Олимпиада в Пекине. Олег Знарок

«Я думаю, что не надо почивать на лаврах, а нужно начинать с нуля работать и стремиться опять же взять высший пьедестал. В 2022 году будет Олимпиада в Пекине. Надо ребятам как следует подготовиться к ней, выступить так же хорошо, как в Пхенчхане», — отметил Знарок в общении с журналистами.

Стоит признать, что возвращение специалиста в штаб сборной России на роль всего лишь консультанта выглядит несколько странно. После того как он в течение четырех лет являлся главным тренером «Красной машины» (и последние два года одновременно с этим тренировал сильнейший клуб страны — петербургский СКА), должность советчика кажется для Знарка слегка мелковатой.

Судя по всему, переговоры с клубами КХЛ не увенчались успехом. В прессе даже появлялись настойчивые слухи о том, что специалист пытался устроиться в московское «Динамо», однако получил отказ из-за требований по зарплате в несколько миллионов долларов. Однако тренер тогда заявил, что кто-то таким образом рушит ему карьеру.

«Конечно, я просто возмущен этой информацией, потому что она не соответствует действительности. Некоторые “доброжелатели” просто не хотят, чтобы я работал в лиге, поэтому и называют подобные суммы. У меня не было никакой встречи с руководством “Динамо”, но я хочу работать в КХЛ. Мне на данный момент вообще никто не предлагал работать в клубе, чтобы я мог диктовать какие-то суммы. Сейчас ведь речи не идет, готов ли я работать в топ-клубе или команде средней руки, я просто хочу вернуться к работе», — цитировал специалиста «Чемпионат.com».

Что ж, раз с клубной карьерой не сложилось, почему бы не вернуться в ФХР? В конце концов, должность консультанта не настолько важна, чтобы в Федерации серьезно обиделись, если Знарок вдруг объявит о заключении контракта с каким-либо клубом и уедет тренировать.

Главное не разрывать связь с хоккеем: бывший тренер сборной России еще не все сказал.