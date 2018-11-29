Международный Кубок Лазарева по хоккею планируется провести в 2020 году в Антарктиде

Источник: РИА "Новости"

Экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» открыла Антарктиду 28 января 1820 года. «В конце января мы будем отмечать эту дату, и в рамках этого проекта мы разработали различные спортивные мероприятия, включая марафонский бег, бег на 100 км. Но самая главная история — это хоккей, поскольку это ледовый вид спорта, в который играет немалое количество стран, — сказал Егоров. — У нас достигнуты договоренности с Ночной хоккейной лигой, Лигой легенд мирового хоккея, Федерацией хоккея России, Континентальной хоккейной лигой, есть определенные международные наработки, а также люди, горячо поддержавшие эту идею, и этот проект мы назвали Кубком Лазарева».

Турнир должен быть проведен в непосредственной близости от российской станции Новолазаревская. «Мы определили точку координат — это самое короткое плечо с точки зрения моря и воздуха от российской территории. Есть базовый сценарий, по которому в ноябре следующего года начинается отправка туда грузов, они будут доставляться, в основном, авиатранспортом», — рассказал генеральный директор компании одного из организаторов проекта Игорь Столяров.

10-летний опыт проведения хоккейных турниров в Арктике должен помочь в проведении соревнований на Антарктиде, отметил Егоров. «На открытом воздухе расчищается площадка, и низкие температуры позволяют там играть без намораживаний. Есть очень большая заинтересованность арктических стран таких, как Россия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Канада, США. Хоккейные команды есть и у Аргентины с Чили, поэтому может получиться красивый международный проект», — подчеркнул он.

Основной целью соревнований является интеграция России в Антарктиду и открытость страны на этом ледовом материке, отметил Егоров. «Хоккея в Антарктиде еще не было, и это определенная объединяющая идея, которая может сделать большой шаг по интеграции России в Антарктиду. Мы не хотим делать противостояние, к примеру, наших с американцами, какой-то междусобойчик. Мы не хотим что-то кому-то доказывать, это должен быть международный открытый турнир, который говорит об открытости и готовности к международному сотрудничеству», — сказал он.

В турнире могут принять участие бывшие хоккеисты, хотя организаторы рассчитывают, что в Антарктиду приедут и действующие игроки.