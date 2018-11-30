Женская сборная России по хоккею обыграла «Баффало Бьютс» в выставочном матче

Встреча, прошедшая в США, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 3:0, 1:1) в пользу россиянок, у которых шайбы забросили Фануза Кадирова (31-я и 60-я минуты), Ольга Сосина (34) и Мария Баталова (40).