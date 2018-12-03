В «Лос-Анджелесе» — еще один россиянин. Поможет ли это команде Ковальчука?

Источник: AFP 2018

Шведский новичок «Барыса»

За «Барыс» будет выступать шведский защитник Виктор Сведберг и это показатель того, как новое руководство клуба реагирует на ситуацию.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 15, 3.12.2018, 14:00 Барыс - Металлург Мг -

А оно правильно оценивает перспективы команды, понимает, что в атаке все довольно неплохо, но с защитой — настоящая беда. И это стало видно сразу, как только получили травмы некоторые форварды. Прежние руководители могли бы кого-нибудь выгнать, устроить скандал, а нынешнее приглашает крепкого скандинавского игрока. Виктора уже сватали в Россию. Летом он мог переехать в КХЛ, но по каким-то причинам сделка сорвалась и однофамилец бывшего вратаря «Салавата Юлаева» начал сезон у себя дома.

Пять лет он провел за океаном, выступал в системе «Чикаго», но ему изначально предложили довольно слабый контракт и Виктор провел за это время лишь 30 матчей в НХЛ. Зато много выступал за «Рокфорд». В своем последнем сезоне он провел 86 матчей и регулярный чемпионат завершил с достойным показателем полезности «плюс 18». В Астане он точно пригодится. Причем, главному тренеру Андрею Скабелке не нужен защитник, который бы бегал к чужим воротам и набирал очки. Ему сейчас требуется домосед, который бы не ошибался в простых ситуациях, как это было в матчах с «Автомобилистом».

Все идет к тому, что клуб из Астаны будет неприятным соперником в плей-офф.

Щербак — в «Лос-Анджелесе»

Никита Щербак недолго побыл на драфте отказов и его подобрал «Лос-Анджелес». Я бы не спешил поздравлять нашего форварда с переходом. То есть отлично, что он не переведен в «Лаваль», но оказаться в команде, которая идет последней в НХЛ — тоже немного радости. Есть разные аутсайдеры. Например, совсем недавно без слез нельзя было смотреть на «Баффало», но вокруг все понимали, что «клинки» строят новый клуб и вы видите, что происходит сейчас. В «Кингз» собраны хоккеисты, которые должны были идти за кубком, но из-за внутренних проблем и противоречий стали всем проигрывать. Я даже не думаю, что у Щербака там будет много игрового времени до тех пор пока менеджеры правильно не оценят ситуацию и не поймут, что поражения стоят слишком дорого.

У нашего форварда появится шанс во время перестройки, а пока же его взяли для глубины состава, подменять кого-то. Но еще десяток матчей и в клубе точно начнут действовать. Беда и в том, что Уильяма Дежардена до сих пор рассматривают, как временного тренера, а никто не знает, кто именно будет работать с клубом на постоянном и дорогом контракте.

Но Никите теперь надо показать себя с самой лучшей стороны. Вообще исключить все негативные моменты в игре. В «Кингз» есть шанс стать тем, кем мы его иногда видели в «Монреале».

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Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 15, 3.12.2018, 19:30 Авангард - Салават Юлаев -

Ошибка

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов пропустит два матча, но только потому, что у него уже третий большой штраф. Дополнительного наказания ему не дали. Но и за нарушение против Степана Захарчука большой и дисциплинарный штраф до конца игры не сняли, хотя очевидно, что арбитры грубо ошиблись в оценке эпизода. Там можно было выписать две минуты за толчок на борт и было бы достаточно. Но судьи могли неправильно увидеть момент, поддаться эмоциям после того, как Захарчук остался лежать на льду, а затем ушел в раздевалку. Принцип «лучше дать, чем не дать», к сожалению, является базовым в нашем хоккее. И это понятно, если пропустить момент, то больше шансов, что потом накажут. Но куда смотрела судейская комиссия лиги, а также спортивно-дисциплинарный комитет? Причем, уже в этом сезоне они неоднократно доказывали, что могут принять справедливое решение. Например, отменили наказание Егору Баранову из «Слована», а оно выглядело жутко даже на повторе.

Бурдасов нарушил пункт правил 520, но у него точно «а», а не «б». «Б» предусматривает и умысел со стороны Антона (но он не тафгай несмотря на 100 минут штрафа), а также травму соперника. Но Захарчук вернулся и играл до конца без всяких последствий.