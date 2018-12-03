В «Лос-Анджелесе» — еще один россиянин. Поможет ли это команде Ковальчука?
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
За «Барыс» будет выступать шведский защитник Виктор Сведберг и это показатель того, как новое руководство клуба реагирует на ситуацию.
А оно правильно оценивает перспективы команды, понимает, что в атаке все довольно неплохо, но с защитой — настоящая беда. И это стало видно сразу, как только получили травмы некоторые форварды. Прежние руководители могли бы
Пять лет он провел за океаном, выступал в системе «Чикаго», но ему изначально предложили довольно слабый контракт и Виктор провел за это время лишь 30 матчей в НХЛ. Зато много выступал за «Рокфорд». В своем последнем сезоне он провел 86 матчей и регулярный чемпионат завершил с достойным показателем полезности «плюс 18». В Астане он точно пригодится. Причем, главному тренеру Андрею Скабелке не нужен защитник, который бы бегал к чужим воротам и набирал очки. Ему сейчас требуется домосед, который бы не ошибался в простых ситуациях, как это было в матчах с «Автомобилистом».
Никита Щербак недолго побыл на драфте отказов и его подобрал «Лос-Анджелес». Я бы не спешил поздравлять нашего форварда с переходом. То есть отлично, что он не переведен в «Лаваль», но оказаться в команде, которая идет последней в НХЛ — тоже немного радости. Есть разные аутсайдеры. Например, совсем недавно без слез нельзя было смотреть на «Баффало», но вокруг все понимали, что «клинки» строят новый клуб и вы видите, что происходит сейчас. В «Кингз» собраны хоккеисты, которые должны были идти за кубком, но
У нашего форварда появится шанс во время перестройки, а пока же его взяли для глубины состава, подменять
Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов пропустит два матча, но только потому, что у него уже третий большой штраф. Дополнительного наказания ему не дали. Но и за нарушение против Степана Захарчука большой и дисциплинарный штраф до конца игры не сняли, хотя очевидно, что арбитры грубо ошиблись в оценке эпизода. Там можно было выписать две минуты за толчок на борт и было бы достаточно. Но судьи могли неправильно увидеть момент, поддаться эмоциям после того, как Захарчук остался лежать на льду, а затем ушел в раздевалку. Принцип «лучше дать, чем не дать», к сожалению, является базовым в нашем хоккее. И это понятно, если пропустить момент, то больше шансов, что потом накажут. Но куда смотрела судейская комиссия лиги, а также
Бурдасов нарушил пункт правил 520, но у него точно «а», а не «б». «Б» предусматривает и умысел со стороны Антона (но он не тафгай несмотря на 100 минут штрафа), а также травму соперника. Но Захарчук вернулся и играл до конца без всяких последствий.