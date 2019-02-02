Сборная Казахстана по хоккею сыграет на Кубке Наследия в Южной Корее
Сборная Казахстана по хоккею примет участие в Кубке Наследия-2019, который пройдет с 6 по 8 февраля 2019 года в Южной Корее (город Каннын), сообщает icehockey.kz.
Сборная Казахстана по хоккею примет участие в Кубке Наследия-2019, который пройдет с 6 по 8 февраля 2019 года в Южной Корее (город Каннын), сообщает icehockey.kz.
Соперниками казахстанской команды станут сборные Южной Кореи, Японии и Латвии.
Расписание игр (астанинское время):
6.02.19 — КАЗАХСТАН — ЯПОНИЯ в 11:00.
7.02.19 — КАЗАХСТАН — КОРЕЯ в 16:30.
8.02.19 — ЛАТВИЯ — КАЗАХСТАН в 12:30.
Состав сборной Казахстана:
вратари: Бояркин Никита («Темиртау»), Кудрявцев Сергей («Барыс»), Севидов Валерий («Алматы»);.
защитники: Ибрайбеков Мадияр («Номад»), Клещенко Никита («Номад»), Пелевин Александр («Номад»), Шалапов Егор («Номад»), Нургалиев Эмиль («Темиртау»), Степаненко Иван («Бейбарыс»), Быков Дмитрий («Алтай Торпедо»), Волгин Андрей («Ertis»);.
нападающие: Гренц Дмитрий («Номад»), Шестаков Аркадий («Торпедо»), Савицкий Кирилл («Номад»), Гурин Валерий («Номад»), Королинский Евгений («Номад»), Некряч Антон («Бейбарыс»), Панюков Кирилл («Номад»), Яковлев Андрей («Номад»), Лихотников Артем («Алтай Торпедо»), Самойлов Никита («Ertis»), Титов Никита («Ertis»), Преснов Дмитрий («Номад»);.
главный тренер: Юрий Михайлис.