Сборная Казахстана по хоккею сыграет на Кубке Наследия в Южной Корее

Сборная Казахстана по хоккею сыграет на Кубке Наследия в Южной Корее

Сборная Казахстана по хоккею примет участие в Кубке Наследия-2019, который пройдет с 6 по 8 февраля 2019 года в Южной Корее (город Каннын), сообщает icehockey.kz.