Хоккей в минус 25 в Астане, или кто стал первым участником финала «Red Bull Шлем и Краги» от Казахстана

На старт в состязании с необычным для хоккея форматом (четыре полевых игрока без вратаря) заявку подали 20 команд, но на лед вышли только 15. Их поделили на четыре группы, откуда обладатель первого места пробивался в полуфинал.

— Отличная хоккейная атмосфера, — резюмировал главный судья турнира Владимир Матюхин. — Уровень матчей был приличным. Во многих командах были игроки, которые прежде занимались хоккеем. Ограничений ведь не было — только отсутствие профессионального контракта. Практически все усилились сильными исполнителями. Формат турнира дал всем проявить себя: каждая команда минимум сыграла три матча, а лучшая выходила в плей-офф.

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И борьба за полуфиналы получилась горячей. В группе «Д» победу одержала команда «Арлан», обыгравшая всех конкурентов, при этом проигрывая матчи после первых периодов.

60 шайб в ворота конкурентов отправили хоккеисты из BI Group. Уверенно путевку обеспечили и Red Bull stars в квартете «В». Лишь в группе «А» была интрига: Brigantinа проигрывала в первом периоде, но сумела переломить ход матча и победить — 17:13.

Полуфиналы составили следующие команды — Brigantinа против BI Group и «Арлан» против Red Bull stars. В обоих встречах после стартового игрового отрезка была схожая ситуация: Brigantinа выигрывала с счетом 8:4, а «звезды» — 8:6.

После пятиминутного перерыва «Арлан» сделали камбэк и выиграли встречу 18:13. В другой паре можно было тоже ожидать волевую победу, но Brigantina преимущество удержала — 13:10.

— Это все за счет опыта, — признался после игры капитан команды «Арлан» Евгений Маслов. — Нам удалось отыграть матчи за счет хладнокровия. Мы были нацелены на успех и нашли слабые места в игре конкурентов. За счет характера вытаскивали сложные игры. Это было очень круто!

Таким образом, за поездку на московский финал состязались две команды — «Арлан» и Brigantinа. Игроки «арланов», как и в предыдущих встречах, отпустили соперников в отрыв (0:5). Три шайбы вернули интригу финалу, а во втором периоде счет стал — 4:5. Оставался решающий рывок, но тут за дело взялись снайперы из Brigantinа. В итоге матч завершился со счетом 10:5.

— Ребята там сильные, — сокрушался лидер атак «арланов» Маслов. — Игроки в команде соперников недавно закончили карьеру, а мы давно не играем в профессиональный хоккей. Я считаю, что борьба в финале была неплохая. Им повезло больше. Они и бросали больше. Ноги нам отбили. Одному коньки сломали. Настоящая мужская «заруба» была. Мы бились, как могли, но побеждает сильнейший. Сегодня это были они.

— Возможно, не хватало элементов классического хоккея — борьбы и бортов?

— Тут нельзя играть в силовую борьбу. Тут только техника. Соперник был быстрее и точнее. Наша задача минимум была, это Кубок. Мы настраивались на победу, но чуть-чуть не хватило. Будем готовиться к следующему турниру.

Решительно настроены и чемпионы состязания — игроки команды Brigantinа. Капитан команды Азал Мамбеталиев признал, что о финале не думает, но историю создания хоккейной дружины рассказал в подробностях.

— Понравилось, что класс турнира был довольно высоким. Игроки, которые завершили выступать вчера или год назад, могли выйти на лед. Это сказалось на классе команд. Был дикий накал. Нужно было проявлять характер.

— В решающем матче группы вы проявили характер, когда выиграли матч, уступая сильно после первой половины. Подавили соперника психологически.

— Хоккей, это мужской спорт. Да, бывают тяжелые игры, но нужно бороться до конца. Мужской и спортивный характер. Действовать нагло по-спортивному. Мы это сделали и переломили ход сложной игры. Забрали инициативу и вырвали победу.

— Играли в хоккей?

— Я воспитанник темиртауской школы хоккея. Играл в командах «Барыс-2», «Номад», «Арыстан» и «Бейбарыс». Мне тут очень понравилось. Тут коробка маленькая. Постоянно можно прессинговать. Голову постоянно держать поднятой, чтобы опережать соперника.

— А откуда пришло название команды — Brigantinа?

— Это школа хоккейного мастерства, которая появилась в 70-х годах прошлого века в Темиртау. Шестой микрорайон, дом 24. Это была база дворовой команды, основателем которой был мой дед Баубек Мамбеталиев. Это единственный дворовой клуб, который выиграл «Золотую шайбу». Позже, это организация распалась. В 2015 году с двумя моими братьями мы решили возобновить ее работу в честь деда — наша команда 2008 года рождения участвует в чемпионате Казахстана.

— И… Впереди Москва. Ожидания?

— Мы пока не думали об этом. Сейчас нужен отдых. Поразмыслим. Приедем и увидим. Там уже будет ясно, как играть.

Добавим, что финал хоккейного турнира «Red Bull Шлем и Краги» пройдет в Москве 23 февраля. В главную часть состязания пройдут команды из 17 городов: помимо российских хоккейных дружин в столицу России отправятся представители Астаны и Алматы. В Алматы победитель определится 3 февраля.

Возможно, такой формат состязания найдет своих фанатов не только на международном уровне, но и национальном. Главный судья состязаний Владимир Матюхин уверен, что облегченный режим игры станет интересен в хоккейных кругах.

— Формат довольно занимательный. Турнир проходит на улице. На открытом воздухе. Мы его провели в круговом формате — по три встречи в группе. Выявили сильнейшую команду для полуфинала. Мне кажется, командам было интересно, — подытожил Матюхин.

— А судить такие матчи сложно, ведь тут не было силовой борьбы.

— Их судить было несложно, ведь любая силовая борьба исключена. Не нужно думать, было тут нарушения или нет. Были и непривычные вещи: нельзя шайбу выше колена поднимать или с замаха бросать. Но легко можно перестроиться. Да и для хоккеистов это интереснее — не нужно толкаться, нужно играть. Кто лучше читает игру, тот и имеет преимущество.

— Тут иные ворота — небольшие вырезы в автомобильной резине. Возникали спорные моменты по взятию ворот. Как с ними справлялись?

— Если я не уверен, что был гол, то подзываю второго судью, который был ближе к моменту. Обсуждаем с ним ситуацию и принимаем решение.

— По вратарю. В некоторых матчах по одному игроку играли последнего защитника, почти вратаря…

— Для этого есть зона ворот. Около метра перед ними. В красной зоне игрок обороны не может находиться. За ней — пожалуйста. Если это правило нарушалось, то команда-соперник получала право на штрафной бросок.

— Минус 25 градусов не мешали хоккею?

— Чувствовалось, что было прохладно. Но турнир скоротечен. Команды получали перерыв и могли согреться. Я думаю, это отличное спортивное состязание.