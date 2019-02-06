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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы над Японией в Кубке Наследия

В первом матче в рамках Кубка Наследия в Корее сборная Казахстана сыграла с Японией.

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Уже на первой минуте матча казахстанская команда открыла счет и завершила первый период с преимуществом в 3 шайбы. Во втором периоде японцы отыграли 2 шайбы. Затем казахстанская сборная забила еще два гола и одержала уверенную победу со счетом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе сборной Казахстана отличились Аркадий Шестаков, Иван Степаненко, Кирилл Савицкий, Кирилл Панюков и Антон Некряч.

Кирилл Савицкий признан лучшим игроком матча в составе нашей команды.

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ЯПОНИЯ — КАЗАХСТАН 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)

0:1 — Шестаков (Нургалиев, Савицкий) — 00:29.

0:2 — Степаненко (Савицкий, Лихотников) — 12:35 ГБ.

0:3 — Савицкий (Нургалиев, Лихотников) — 13:40 ГБ.

1:3 — Терао Юри — 23:03 ГБ.

2:3 — Терао Хирамичи — 38:31.

2:4 — Панюков (Пелевин) — 54:08.

2:5 — Некряч — 58:20ПВ.

Вратари: Мичиказу- Кудрявцев.

Броски: 21−44.

Штраф: 12−10.

Состав сборной Казахстана:

Кудрявцев (Севидов).

Лихотников — Шестаков-Савицкий, Нургалиев — Степаненко.

Гурин — Гурков -Гренц, Пелевин -Шалапов.

Самойлов — Титов -Некряч, Ибрайбеков — Клещенко.

Панюков- Яковлев -Преснов, Быков- Волгин.

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