Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы над Японией в Кубке Наследия

Уже на первой минуте матча казахстанская команда открыла счет и завершила первый период с преимуществом в 3 шайбы. Во втором периоде японцы отыграли 2 шайбы. Затем казахстанская сборная забила еще два гола и одержала уверенную победу со счетом 5:2.