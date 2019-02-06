Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы над Японией в Кубке Наследия
В первом матче в рамках Кубка Наследия в Корее сборная Казахстана сыграла с Японией.
В первом матче в рамках Кубка Наследия в Корее сборная Казахстана сыграла с Японией.
Уже на первой минуте матча казахстанская команда открыла счет и завершила первый период с преимуществом в 3 шайбы. Во втором периоде японцы отыграли 2 шайбы. Затем казахстанская сборная забила еще два гола и одержала уверенную победу со счетом 5:2.
Заброшенными шайбами в составе сборной Казахстана отличились Аркадий Шестаков, Иван Степаненко, Кирилл Савицкий, Кирилл Панюков и Антон Некряч.
Кирилл Савицкий признан лучшим игроком матча в составе нашей команды.
ЯПОНИЯ — КАЗАХСТАН 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)
0:1 — Шестаков (Нургалиев, Савицкий) — 00:29.
0:2 — Степаненко (Савицкий, Лихотников) — 12:35 ГБ.
0:3 — Савицкий (Нургалиев, Лихотников) — 13:40 ГБ.
1:3 — Терао Юри — 23:03 ГБ.
2:3 — Терао Хирамичи — 38:31.
2:4 — Панюков (Пелевин) — 54:08.
2:5 — Некряч — 58:20ПВ.
Вратари: Мичиказу- Кудрявцев.
Броски: 21−44.
Штраф: 12−10.
Состав сборной Казахстана:
Кудрявцев (Севидов).
Лихотников —
Гурин — Гурков -Гренц, Пелевин -Шалапов.
Самойлов — Титов -Некряч, Ибрайбеков — Клещенко.
Панюков- Яковлев -Преснов, Быков- Волгин.