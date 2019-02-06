На Универсиаду едут игроки КХЛ и Ротенберг. Наши профессионалы опять будут издеваться над студентами

Накануне стал известен состав студенческой сборной России, которая выступит на зимней Универсиаде в Красноярске с 2 по 12 марта.

Вратари: Никита Богданов («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Евгений Киселев («Сокол», Красноярск), Никита Серебряков («Адмирал», Владивосток);.

Защитники: Евгений Воронков («Звезда», Москва), Никита Камалов («Амур», Хабаровск), Иван Крылов («Сокол»), Вадим Кудако («Северсталь», Череповец), Павел Медведев («Саров»), Александр Сорокин («Нефтяник», Альметьевск), Михаил Тихонов («СКА-Нева»), Андрей Чуркин («Югра», Ханты-Мансийск);.

Нападающие: Максим Джиошвили (санкт-петербургское «Динамо»), Данила Квартальнов, Денис Орлович-Грудков, Иван Ларичев (все — «СКА-Нева»), Дмитрий Колготин («Зауралье», Курган), Михаил Мальцев (СКА), Максим Мальцев, Владислав Мисников, Вячеслав Шевченко (все — «Сокол»), Егор Морозов (новокузнецкий «Металлург»), Игорь Руденков («Амур»), Александр Тридчиков («Челмет», Челябинск).

Что такое Универсиада и кто в ней участвует?

Универсиада — это соревнования среди студентов, которые бывают как летние, так и зимние. В Красноярске состоится первая в истории зимняя Универсиада на территории нашей страны. Сибирский город выиграл борьбу за право проведения у швейцарского Вале.

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К Универсиаде построили две ледовые арены, но что любопытно, под хоккей предназначены уже имеющаяся «Арена Север» и вмещающая 3500 зрителей «Кристалл Арена». А вот новенький 7-тысячник «Платинум Арена» (точная копия тезки из Хабаровска) отдан под фигурное катание.

Участвовать же в Универсиаде имеют право студенты с 18 до 25 лет. Допускаются и бывшие студенты, получившие диплом или ученую степень в течение года, предшествующего соревнованиям. При этом не уточняется, очно должен обучаться или допускается заочная форма. Нет никаких препятствий и к участию профессионалов. Этим мы в который раз и пользуемся.

Как обычно выступает сборная России?

Сборная России по хоккею — традиционный фаворит зимних Универсиад. Порой кажется, что только нам и нужно золото этого турнира. В советские времена мы поочередно выигрывали Универсиаду с командой Чехословакии, лишь изредка пуская на первое место канадцев. После развала СССР, что любопытно, золото выигрывала не только российская команда, но и Казахстан (1995 год) с Украиной (1999). Однако из 13 Универсиад, начиная с 1993 года, семь раз золото завоевывала сборная России.

Выиграли россияне и две последние Универсиады. Причем соперник по финалу был один и тот же — Казахстан.

Играли наши соседи и в решающем матче 2014 года, но не с Россией, а с Канадой. Родоначальники хоккея в придачу к Универсиаде выиграли тогда и Олимпиаду в Сочи. К слову, самым известным игроком той команды был… Мэтью Майоне. В остальном же только один игрок — вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» Энтони Питерс — добрался до АХЛ, остальные триумфаторы того турнира так и не поднялись выше третьесортных лиг. Это многое говорит как об уровне Универсиады, так и о разнице в отношении к ней у нас и за рубежом.

Играли ли звезды на Универсиадах?

Мэтью Майоне мы уже упомянули. Но были ли помимо участника последнего Матча звезд КХЛ известные игроки, которых заносило на Универсиады? На заре своей карьеры на студенческие игры ездили известные защитники Вадим Хомицкий и Денис Денисов. Сразу на два турнира подряд отправлялся Константин Барулин, который в будущем будет признан MVP Кубка Гагарина и сыграет немало матчей за первую сборную.

В 2009 и 2010 годах костяк сборной России составляли хоккеисты из Татарстана: Эмиль Гарипов, Кирилл Петров, Василий Токранов, Петр Хохряков и даже Егор Яковлев, ныне пытающийся пробиться в основу «Нью-Джерси». Андрей Сергеев и вовсе отправился на Универсиаду после победного МЧМ в Баффало. Можно вспомнить и то, что участие в этом турнире помогло засветиться Виталию Меньшикову, который вскоре подписал контракт с «Сибирью».

В Красноярск поедет рекордный десант из КХЛ

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Сборная России и раньше укомплектовывалась так, словно едет на какой-то другой турнир, но точно не на Универсиаду. По подбору игроков мы всегда превосходили соперников. Теперь, похоже, в ФХР решили перестраховаться и привезти в Красноярск самый мощный состав в истории. Костяк, как и прежде, составили хоккеисты из Высшей лиги. В частности, сразу пять хоккеистов представляют местный «Сокол». Здесь вам и Денис Орлович-Грудков, который был частью обмена Артема Зуба из «Амура» в СКА, и Никита Камалов с Егором Морозовым, у которых на двоих почти 300 матчей в КХЛ.

Но все же главное отличие этого состава студенческой сборной России от предыдущих в обилии игроков из КХЛ. СКА отпустил в Красноярск Михаила Мальцева, который еще год назад ездил на молодежный чемпионат мира, «Северсталь» делегировала Вадима Кудако, у которого в резюме также есть МЧМ. Но, а главным усилением сборной видятся дальневосточники Никита Серебряков и Игорь Руденков. Потенциально это лучший вратарь и лучший снайпер Универсиады. За «Амур» в этом году больше Руденкова забил только Томаш Зогорна, а Серебряков уже получал вызов в олимпийскую сборную.

Причем тут Ротенберг?

Едут в Красноярск хоккеисты-студенты, разумеется, не одни, а вместе со штабом. Главный тренер Владислав Хромых из «Зауралья» и его помощник, известный в прошлом защитник Денис Баев, остались с прошлой Универсиады. Тогда, в Алма-Ате они привели сборную России к золоту. Теперь к ним добавился Игорь Ефимов из «СКА-Невы», который уже ездил на турниры с олимпийской сборной России. Генеральным менеджером студенческой сборной стал Сергей Гомоляко, известный по работе с «Трактором».

Но самый неожиданный член делегации — Роман Ротенберг.

Первый вице-президент ФХР не ездил даже на молодежный чемпионат мира в Ванкувер, но в Красноярск отправится в качестве главы штаба.