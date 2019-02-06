На Универсиаду едут игроки КХЛ и Ротенберг. Наши профессионалы опять будут издеваться над студентами
Кажется, мы опять сильнее всех на голову.
Кажется, мы опять сильнее всех на голову.
Накануне стал известен состав студенческой сборной России, которая выступит на зимней Универсиаде в Красноярске с 2 по 12 марта.
Вратари: Никита Богданов («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Евгений Киселев («Сокол», Красноярск), Никита Серебряков («Адмирал», Владивосток);.
Защитники: Евгений Воронков («Звезда», Москва), Никита Камалов («Амур», Хабаровск), Иван Крылов («Сокол»), Вадим Кудако («Северсталь», Череповец), Павел Медведев («Саров»), Александр Сорокин («Нефтяник», Альметьевск), Михаил Тихонов («СКА-Нева»), Андрей Чуркин («Югра», Ханты-Мансийск);.
Нападающие: Максим Джиошвили (санкт-петербургское «Динамо»), Данила Квартальнов, Денис
Универсиада — это соревнования среди студентов, которые бывают как летние, так и зимние. В Красноярске состоится первая в истории зимняя Универсиада на территории нашей страны. Сибирский город выиграл борьбу за право проведения у швейцарского Вале.
К Универсиаде построили две ледовые арены, но что любопытно, под хоккей предназначены уже имеющаяся «Арена Север» и вмещающая 3500 зрителей «Кристалл Арена». А вот новенький 7-тысячник «Платинум Арена» (точная копия тезки из Хабаровска) отдан под фигурное катание.
Участвовать же в Универсиаде имеют право студенты с 18 до 25 лет. Допускаются и бывшие студенты, получившие диплом или ученую степень в течение года, предшествующего соревнованиям. При этом не уточняется, очно должен обучаться или допускается заочная форма. Нет никаких препятствий и к участию профессионалов. Этим мы в который раз и пользуемся.
Сборная России по хоккею — традиционный фаворит зимних Универсиад. Порой кажется, что только нам и нужно золото этого турнира. В советские времена мы поочередно выигрывали Универсиаду с командой Чехословакии, лишь изредка пуская на первое место канадцев. После развала СССР, что любопытно, золото выигрывала не только российская команда, но и Казахстан (1995 год) с Украиной (1999). Однако из 13 Универсиад, начиная с 1993 года, семь раз золото завоевывала сборная России.
Играли наши соседи и в решающем матче 2014 года, но не с Россией, а с Канадой. Родоначальники хоккея в придачу к Универсиаде выиграли тогда и Олимпиаду в Сочи. К слову, самым известным игроком той команды был… Мэтью Майоне. В остальном же только один игрок — вратарь
Мэтью Майоне мы уже упомянули. Но были ли помимо участника последнего Матча звезд КХЛ известные игроки, которых заносило на Универсиады? На заре своей карьеры на студенческие игры ездили известные защитники Вадим Хомицкий и Денис Денисов. Сразу на два турнира подряд отправлялся Константин Барулин, который в будущем будет признан MVP Кубка Гагарина и сыграет немало матчей за первую сборную.
В 2009 и 2010 годах костяк сборной России составляли хоккеисты из Татарстана: Эмиль Гарипов, Кирилл Петров, Василий Токранов, Петр Хохряков и даже Егор Яковлев, ныне пытающийся пробиться в основу «Нью-Джерси». Андрей Сергеев и вовсе отправился на Универсиаду после победного МЧМ в Баффало. Можно вспомнить и то, что участие в этом турнире помогло засветиться Виталию Меньшикову, который вскоре подписал контракт с «Сибирью».
Сборная России и раньше укомплектовывалась так, словно едет на
Но все же главное отличие этого состава студенческой сборной России от предыдущих в обилии игроков из КХЛ. СКА отпустил в Красноярск Михаила Мальцева, который еще год назад ездил на молодежный чемпионат мира, «Северсталь» делегировала Вадима Кудако, у которого в резюме также есть МЧМ. Но, а главным усилением сборной видятся дальневосточники Никита Серебряков и Игорь Руденков. Потенциально это лучший вратарь и лучший снайпер Универсиады. За «Амур» в этом году больше Руденкова забил только Томаш Зогорна, а Серебряков уже получал вызов в олимпийскую сборную.
Едут в Красноярск
Но самый неожиданный член делегации — Роман Ротенберг.
Это как нельзя лучше характеризует акценты, расставленные руководителями нашего хоккея. Лично они присутствуют там, где золото не просто возможно, а лежит практически в кармане. Так было на Олимпиаде в Пхенчхане, история повторяется на Универсиаде в Красноярске.