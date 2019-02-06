Казахстанский хоккеист и тренер Борис Александров включен в Зал Славы ИИХФ

«Каждая хоккейная нация имеет своего героя, одна из самых ярких хоккейных звезд Казахстана — Борис Александров. Если бы не его неожиданная гибель в автомобильной катастрофе в возрасте 46 лет, мы, возможно, все еще говорили бы о его подвигах как тренера сборной страны.

Борис Александров родился в Советском Союзе и играл бок о бок с такими известными хоккеистами как Третьяк, Васильев, Мальцев, Михайлов, Харламов. Подобно любому игроку того времени, Александров имел хорошее катание и умел забивать.

Борис Александров смотрел Summit series по телевизору дома, но спустя год великий Анатолий Фирсов разыскал его и пригласил играть за ЦСКА.

На международной арене величайшее достижение Александрова, вероятно, наступило в канун Нового 1976 года на Монреальском форуме. В 20 лет он был самым молодым игроком в команде, но забил гол в третьем периоде в матче, который считается величайшей выставочной игрой. Захватывающая игра со счетом 3:3, в которой Третьяк был великолепен. Canadiens перебросали «Красную Армию» (38−13), но команды пожали друг другу руки после равного распределения шести голов.

В 1976 году Борис Александров помог CCCP выиграть «золото» на Олимпиаде, а затем он играл на первом Кубке Канады. В лиге он выступал на протяжении большей части двух десятилетий, сначала в Москве, а затем в Усть-Каменогорске. Но именно после завершения игровой карьеры он стал героем независимого Казахстана, — говорится в сообщении казахстанской федерации.

Александров играл за сборную Казахстана на чемпионате мира 1995 года, а через год стал тренером, завершив карьеру игрока. Под его руководством казахстанцы выиграли чемпионат в группе С, затем в группе Б в 1997 году и перешли в группу А в 1998 году.

Еще больших успехов команда добилась в 1996—1997 годы в период олимпийской квалификации. Под руководством Александрова Казахстан выиграл все три игры в первом раунде в феврале 1996 года, а через год сразился с Беларусью за первое место в финальной серии, что позволило сборной сыграть в Нагано в на ОИ-1998 года. Помимо сборной Александров также тренировал усть-каменогорское «Торпедо».

31 июля 2002 года Александров погиб в автокатастрофе по пути из Уфы в Челябинск.