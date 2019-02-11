Юниорская сборная России обыграла чехов на Турнире четырех наций
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 16 лет) обыграла команду Чехии на Турнире четырех наций в Финляндии.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 16 лет) обыграла команду Чехии на Турнире четырех наций в Финляндии.
Встреча в воскресенье завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу россиян, у которых шайбы забросили Илья Иванцов (1-я минута), Прохор Полтапов (22) и Евгений Горфиняк (53).
Россияне на турнире стали вторыми (6 очков), первое место заняли шведы (7), третье — финны (3), четвертое — чехи (2).