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08:52 (мск), источник: Р-Спорт

Юниорская сборная России обыграла чехов на Турнире четырех наций

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 16 лет) обыграла команду Чехии на Турнире четырех наций в Финляндии.

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Встреча в воскресенье завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу россиян, у которых шайбы забросили Илья Иванцов (1-я минута), Прохор Полтапов (22) и Евгений Горфиняк (53).

Россияне на турнире стали вторыми (6 очков), первое место заняли шведы (7), третье — финны (3), четвертое — чехи (2).

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