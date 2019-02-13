Хоккеисты сборной Кувейта пропустили 219 шайб за четыре игры

Кувейтцы попали в одну группу с командами СФО, Японии, ДФО и Сахалина. Первый матч азиатская борная проиграла ДФО со счетом 0:60. Во второй игре сборная Кувейта пропустила 77 шайб от СФО. Команда Сахалина забросила Кувейту 28 шайб. Сборная Японии разгромила соперника 54:0.