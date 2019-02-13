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21:56 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты сборной Кувейта пропустили 219 шайб за четыре игры

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Хоккеисты сборной Кувейта на играх «Дети Азии» в четырех матчах матчах пропустили 219 шайб.

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Кувейтцы попали в одну группу с командами СФО, Японии, ДФО и Сахалина. Первый матч азиатская борная проиграла ДФО со счетом 0:60. Во второй игре сборная Кувейта пропустила 77 шайб от СФО. Команда Сахалина забросила Кувейту 28 шайб. Сборная Японии разгромила соперника 54:0.

Сборная Кувейта заняла последнее место в группе.

Зимние международные игры «Дети Азии» проходят на Сахалине.

Юные спортсмены разыграют 93 комплекта медалей по восьми видам спорта — по горным лыжам, сноуборду, биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фигурному катанию, шорт-треку и хоккею. Состязания пройдут на шести спортивных объектах Южно-Сахалинска — дворце спорта «Кристалл», СК «Арена Сити», лыже-биатлонном комплексе «Триумф», трамплинном комплексе, СТК «Горный воздух» и горе Парковой. Основной массив соревнований запланирован на 10 — 16 февраля.

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