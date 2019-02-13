Хоккеисты сборной Кувейта пропустили 219 шайб за четыре игры
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Хоккеисты сборной Кувейта на играх «Дети Азии» в четырех матчах матчах пропустили 219 шайб.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Хоккеисты сборной Кувейта на играх «Дети Азии» в четырех матчах матчах пропустили 219 шайб.
Кувейтцы попали в одну группу с командами СФО, Японии, ДФО и Сахалина. Первый матч азиатская борная проиграла ДФО со счетом 0:60. Во второй игре сборная Кувейта пропустила 77 шайб от СФО. Команда Сахалина забросила Кувейту 28 шайб. Сборная Японии разгромила соперника 54:0.
Сборная Кувейта заняла последнее место в группе.
Зимние международные игры «Дети Азии» проходят на Сахалине.
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