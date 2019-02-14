Хоккеисты РФ проиграли в матче за бронзу на юношеском олимпийском фестивале
В финале хоккейного турнира сыграют сборные Белоруссии и Чехии.
В финале хоккейного турнира сыграют сборные Белоруссии и Чехии.
САРАЕВО, 14 фев — РИА Новости. Хоккеисты сборной России (игроки не старше 17 лет) уступили сверстникам из Финляндии в матче за третье место на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).
Встреча завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) в пользу финнов.
В финале хоккейного турнира сыграют сборные Белоруссии и Чехии.