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21:23 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты РФ проиграли в матче за бронзу на юношеском олимпийском фестивале

В финале хоккейного турнира сыграют сборные Белоруссии и Чехии.

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САРАЕВО, 14 фев — РИА Новости. Хоккеисты сборной России (игроки не старше 17 лет) уступили сверстникам из Финляндии в матче за третье место на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).

Встреча завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) в пользу финнов.

В финале хоккейного турнира сыграют сборные Белоруссии и Чехии.

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